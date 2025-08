É stata immediatamente disposta un’autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso di una ragazza di soli 20 anni, pallavolista, trovata morta nella piscina di una villa privata. Il dramma è avvenuto nel Palermitano, a Bagheria, nella notte tra venerdì e sabato: il corpo della giovane, Simone Cinà, è stato trovato sul fondo della piscina nell’area esterna dell’abitazione privata.

Pallavolista 20enne trovata morta in piscina: disposta l’autopsia

In quella villa, come emerso dalle indagini a seguito delle testimonianze raccolte, la giocatrice di pallavolo si era recata con alcuni amici per partecipare ad una festa. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno capito che non c’era più nulla da fare e ne hanno constatato il decesso in loco. Insieme ai soccorritori sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini e ascoltato i presenti.

Nel frattempo è stata posta sotto sequestro la salma della 20enne ed un’autopsia è stata disposta per far luce sulle cause della sua morte. Si ipotizza, al momento, che possa essere caduta in acqua non riuscendo a mettersi in salvo. Chi la conosceva parla di lei come di una ragazza solare, amante dello sport che praticava, la pallavolo.

Pallavolista morta, il ricordo della giovane

“Ha giocato nella nostra società fino allo scorso anno. Per lei la pallavolo era tutto. Ha insegnato anche a tanti bambini. Siamo distrutti per la notizia” ha raccontato il presidente Acds Capacense Volley Paolo Di Maggio. Aggiungendo: “Si è fermata lo scorso anno perché doveva fare un anno di Erasmus in Spagna andando anche a trovare il fratello. La ricordiamo con tanto affetto. Era una giovane assennata che amava lo sport e si impegnava molto. Partecipava anche a diversi tornei di beach volley in estate. Una grande perdita”.