Pallone d’oro 2022, c’è grande attesa per la cerimonia

Tutto è pronto per la cerimonia del pallone d'oro, uno degli eventi più importante del calcio. Chi sono i candidati principali.

Alla cerimonia del pallone d’oro manca ormai pochissimo. L’evento che si terrà al Théâtre du Châtelet di Parigi, prenderà il via a partire dalle ore 20. Tra le grandi assenze ci sarà anche quella di Leo Messi.

Benzema è il favorito. Delusione per Cristiano Ronaldo

Questa edizione del pallone sarà segnata da diverse delusioni, ma anche da quella che potrebbe essere in qualche modo una rivelazione. Tra i migliori 30 giocatori non c’è nemmeno un italiano, anche se sono diversi i giocatori che militano nel campionato di serie A nella lista. Tra questi si segnalano Rafael Leao del Milan e Dusan Vlahovic, rispettivamente al 14esimo e al 17esimo posto. Grande delusione inoltre anche per Cristiano Ronaldo che si è piazzato solo ventesimo.

Benzema invece è il candidato a vincere l’ambito titolo.

Pallone d’oro 2022, i candidati dall’undicesima alla 30esima posizione

11. Son (Tottenham)

12. Mahrez (Manchester City)

13. Haller (Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao(Milan)

14. Fabinho (Liverpool)

16. Van Dijik (Liverpool)

17. Casemiro (Real Madrid)

17. Dusan Vlahovic (Juventus)

17. Luis Diaz (Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Bernardo Silva (Machester City)

22. Phil Foden (Machester City)

22.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25. Joao Cancelo (Manchester City)

25. Joshua Kimmich (Manchester City)

25. Mike Maignan (Milan)

25. Cristopher Nkunku (Lipsia)

25. Darwin Nunez (Liverpool)

25. Antonio Rudiger (Real Madrid)