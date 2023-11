Pamela Prati, il fidanzato 19enne: "Sono innamorata"

Pamela Prati ha rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con Simone Ferrante, il suo fidanzato di appena 19 anni.

Pamela Prati: il fidanzato

Da alcuni mesi a questa parte, Pamela Prati sembra fare coppia fissa con il modello 19enne Simone Ferrante. I due hanno 45 anni di differenza, ma l’ex Stella del Bagaglio ha specificato che per lei questo non sarebbe affatto un problema.

“Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”, ha dichiarato. In tanti credono che quella tra i due sia l’ennesima mossa per ottenere visibilità, e si chiedono se la liaison sia destinata a durare.