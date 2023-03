Panico in volo negli Usa, dove un passeggero prova ad aprire il portellone e ferisce una hostess: da quanto si apprende il 33enne Francisco Severo Torres inizia a minacciare tutti di morte e brandisce un cucchiaio spezzato. L’uomo, filmato da una passeggera che ha postato il video su Twitter, ha iniziato ad urlare: “Dov’è la sicurezza? Posso uccidere tutte le persone su queste volo“.

Passeggero prova ad aprire il portellone

Torres ha scandito queste parole su un volo di linea della United Airlines nella tratta Los Angeles–Boston mentre Lisa Olsen lo riprendeva. E Torres ha fatto di più: sempre in volo quel 33enne del Massachusetts avrebbe disarmato uno dei sistemi di sicurezza per aprire i portelloni di emergenza del Boeing. A quel punto personale di bordo e passeggeri di prossimità sono riusciti a bloccarlo. Purtroppo però nel corso della colluttazione l’uomo è riuscito a ferire una hostess colpendola al collo con un cucchiaio di metallo che aveva spezzato in bagno, facendone un’arma vera e propria.

La colluttazione e il ferimento della hostess

Torres stava per aprire la porta dell’uscita di emergenza e provocare uno sbalzo di pressione fatale e il fatto che sia stato fermato in tempo è stato oggettivamente il solo discrimine fra un pauroso episodio ed una vera strage in volo. Secondo il racconto dei media l’uomo è stato fermato da passeggeri e staff della compagnia ed una volta atterrato il velivolo, è stato arrestato dalla polizia in attesa.

Ecco il video dell’accaduto.