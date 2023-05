Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme? I due sarebbero stati avvistati insieme ad un concerto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme

Secondo i rumor in circolazione Paola Di Benedetto e Federico Rossi sarebbero tornati insieme e infatti i due sono stati avvistati insieme ad un concerto. L’indiscrezione non ha ricevuto conferma e in tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più. La coppia ha vissuto un’importante storia d’amore naufragata nel 2020 a pochi mesi dalla loro convivenza. A seguire Paola Di Benedetto ha vissuto alcune liaison (tra cui una con il cantante Rkomi) e, ormai da diversi mesi, è single. Dopo la rottura dalla modella Federico Rossi ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e in tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere se davvero il cantante sia tornato insieme alla sua celebre ex.

Quando i due hanno annunciato il loro addio hanno specificato anche du essersi separati pacificamente e avevano confessato ai fan che sarebbero rimasti amici. “Semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”, avevano scritto i due sui social annunciando il loro addio e specificando che avrebbero continuato a sostenersi reciprocamente.