Paolo Bonolis: “Tra 25 anni io sarò morto, Sonia Bruganelli vestita a lutto sarà contenta”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ripercorso insieme i primi 25 anni della loro unione.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno raccontato il loro 25 anni d’amore svelando alcuni retroscena del loro matrimonio.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il matrimonio

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli formano una delle coppie più unite e longeve dello showbusiness e per la prima volta i due si sono raccontato a Verissimo, svelando alcuni retroscena della loro unione sentimentale.

“Come ci vediamo tra 25 anni? Io credo di essere sepolto, lei vestita di nero ma contenta.

Questa è la prima intervista verità che hai”, ha dichiarato ironico il conduttore, e ancora: “Sono romantico, Sonia no. Che vuoi dire ora, che sei romantica? Va bene tutto, ma proprio le fesserie no. […] Come sono passati questi anni insieme? Benissimo. Se stiamo ancora qui a Verissimo e non in cronaca nera è tanta roba. Il problema non sono gli anni passati, sono quelli che ci aspettano”. Ironia a parte i due sono molto uniti e insieme ai loro tre figli hanno formato una splendida famiglia.

Paolo Bonolis era inoltre già padre di due ragazzi nati dal suo precedente matrimonio con Diane Zoeller.

Paolo Bonolis: il nipote

Il conduttore quest’anno è diventato nonno del suo primo nipote, figlio della sua primogenita, Martina.

“Sono diventato nonno. Sarebbe bellissimo se potessi farlo il nonno, ma lui vive con mia figlia e suo marito ad Austin, in Texas. Ogni tanto vedo solamente qualche filmato: ha cominciato a mangiare da solo, ha imparato a camminare, tra un po’ mi manderanno i video in cui va a lavorare.

Non si può andare da nessuna parte e lo vivo in chiave bidimensionale”, ha confessato il celebre volto tv che dopo il matrimonio di sua figlia (avvenuto nel 2019) non ha più avuto modo di farle visita negli Stati Uniti.

Paolo Bonolis: i figli

Oltre a Martina e Stefano (i due primi figli avuti insieme alla psicoterapeuta americana Diana Zoeller), Paolo Bonolis ha avuto altri tre figli insieme a Sonia Bruganelli: Silvia, Adele e Davide.

La prima figlia della coppia, Silvia, ha avuto un grave problema di salute a poche ore dalla nascita e ha riportato alcuni danni neurologici. Sonia Bruganelli ha confessato che avrebbe vissuto uno dei momenti più bui della sua vita dopo la nascita della sua primogenita, a cui oggi è straordinariamente legata.