Paolo Bonolis è diventato nonno per la prima volta, anche se la splendida notizia non è stata per ora condivisa ufficialmente dal conduttore

Grande segreto per Paolo Bonolis, che nelle scorse ore è diventato nonno. Il popolare conduttore di Avanti un altro! pare infatti non aver comunicato nulla al riguardo e del resto niente traspare dai suoi profili social. Martina, secondogenita del conduttore nata nel 1981, ha partorito nei giorni scorsi in America, dove vive.

Evidentemente molto attento alla sua privacy e a quella dei suoi cari, Paolo ha però preferito, almeno per ora, tenere per sé la grande gioia legata al meraviglioso evento.

Bonolis nonno per la prima volta

Martina Bonolis ha dunque messo al mondo un maschietto di nome Theodor lo scorso 18 settembre 2020. Nonno Paolo pare aver parlato della nascita del suo primo nipotino solo durante un’intervista concessa a “Seconda linea”, approfondimento settimanale in prima serata su Rai Due condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani .

Anche per Martina si tratta del primo figlio, pur tuttavia Bonolis non ha ancora potuto recarsi in America per via del blocco determinato dalla pandemia da Coronavirus che ci vede tutti coinvolti da molti mesi.

Nel mentre, il conduttore si dedica con la solita assiduità e professionalità al suo lavoro, in procinto di ripartire con le nuove puntate di Avanti un altro! Questo è peraltro l’ultimo post condiviso da Paolo Bonolis sul suo profilo Instagram ufficiale: