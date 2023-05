Paolo Noise dopo l'Isola dei Famosi: "Dispiaciuto di non combattere più"

Dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi, Palo Noise è tornato sui social. Lo speaker di Radio 105 è dispiaciuto per l’abbandono, ma le sue condizioni di salute non gli hanno consentito di proseguire.

Paolo Noise dopo l’Isola dei Famosi

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Paolo Noise ha annunciato il suo ritiro. Il naufrago, nonostante l’intenzione di portare avanti l’avventura, non ha potuto fare altro che abbandonare. Nelle ultime settimane ha avuto due malori, per cui non ha avuto altra scelta. Appena tornato alla vita reale, lo speaker di Radio 105 ha scritto un messaggio social a quanti l’hanno sostenuto.

Il primo messaggio social di Paolo Noise

Noise, a didascalia di uno scatto che lo ritrae ancora in Honduras, ha scritto:

“Grazie di tutto… è stato semplicemente pazzesco e sono veramente dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia. Ma solo così, potrò affrontarne tante altre, come fa chi nella vita se conquistato tutto e niente, semplicemente continuando ad essere semplicemente ‘Paolo’. Vi vorrei abbracciare tutti per tutte le cose bellissime che sto leggendo, ripercorrendo un mese intensissimo della mia vita qui. Ora devo riabituarmi a dormire senza il suono di questo mare e senza granchi che voglio fare una tana nel mio kulo!”.

Paolo Noise: le parole della moglie Stefania

Dopo il messaggio di Paolo Noise, anche la moglie Stefania Caroli ha speso qualche parola per spiegare il suo ritiro. La donna, via Facebook, ha sottolineato che il marito non ha avuto un semplice malore, ma “una cosa molto grave“. E’ per questo che appena rientrerà in Italia dovrà sottoporsi ad altri esami. Al momento, non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute.