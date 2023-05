Paul Pogba di nuovo infortunato: una stagione da dimenticare per il centrocampista bianconero

Iniziata male, finita peggio. Tra problemi fisici, scelte sbagliate e comportamenti discutibili, la stagione di Paul Pogba è stata dall’inizio un vero calvario. E, se è vero che al peggio non c’è mai fine, arriva ieri nella partita contro la Cremonese l’ennesimo infortunio (stavolta alla coscia destra), che richiama il centrocampista bianconero allo stop definitivo fino alla prossima stagione.

Un passo indietro

Un po’ colpa della sorte, un po’ colpa sua. Paul Pogba aveva tanto da farsi perdonare nella seconda parte della stagione, ma purtroppo ha finito per toccare il fondo. Numerosi sono infatti i passi falsi che negli ultimi otto mesi hanno messo in cattiva luce il calciatore francese di origini guineane agli occhi del club e, soprattutto, dei tifosi. Il suo ritorno alla Juventus è stato celebrato con entusiasmo legato al ricordo del giocatore che aveva fatto sognare il club torinese tra il 2012 e il 2016. Un ricordo presto disilluso: quel Pogba in campo non c’era più. Tra le cause maggiori del suo calo, i problemi fisici che lo hanno ostacolato e interrotto di continuo.

Un’operazione (mal) scongiurata

La discesa è iniziata l’estate scorsa, quando Paul Pogba si è fatto male al menisco esterno del ginocchio destro durante il ritiro negli Stati Uniti: era il 24 luglio 2022. I medici della Juventus lo avevano indirizzato verso un intervento chirurgico immediato, ma lui aveva deciso di prendere tempo e aspettare quindi per l’operazione. Tornato in Europa, ha tenuto diversi consulti per evitare l’operazione. Al termine dell’ultimo, avuto a Lione con il medico Bertrand Sonnery-Cottet, Paul Pogba ha deciso definitivamente di non sottoporsi all’intervento. Da lì, una stagione da dimenticare.