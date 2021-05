Paura per Simona Ventura: “I medici hanno fatto più del dovuto”. La madre di Simona Ventura al pronto soccorso

Simona Ventura ha vissuto un brutto spavento: lei e sua madre sono corse in ospedale.

Simona Ventura ha annunciato via social di aver vissuto un grave spavento: sua madre (la signora Anna Pagnoni) è finita al pronto soccorso dopo una brutta caduta.

Simona Ventura: la madre in ospedale

La mamma di Simona Ventura è finita in ospedale a causa di una brutta caduta in cui ha finito per rompersi un omero.

La conduttrice, ancora scossa per lo spavento, ha ringraziato i medici e gli infermieri che si sono presi cura della donna, e sui social ha scritto: “Ieri mia mamma è caduta. Frattura dell’omero ma, grazie a Dio, composta per cui gli hanno messo un busto che dovrà tenere per 1 settimana. Volevo ringraziare il Pronto Soccorso del Gaetano Pini Pietro Randelli il dott. Crosio e tutto il personale medico che alacremente si sono presi cura di lei e dei (purtroppo tanti, ieri sera non è stata una serata tranquilla) pazienti accorsi.

Hanno fatto più del loro dovere. Dovremmo esserne più grati. Sono le nostre eccellenze che danno anima e corpo tutti da nord a sud. Vale la pena di sottolineare le tante qualità e non sempre i casi negativi che purtroppo ci sono!”. Fortunatamente le condizioni della donna non sarebbero state eccessivamente gravi e molto presto ha potuto lasciare l’ospedale insieme a sua figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona Ventura: i messaggi d’incoraggiamento

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato alla conduttrice i loro messaggi d’affetto una volta apprese le condizioni di sua madre. “Buona guarigione, un abbraccio forza!”, ha scritto Elisabetta Gregoraci tra i commenti al suo post, mentre Sossio Aruta ha scritto: “Mi dispiace”, e Samantha De Grenet ha scritto: “Abbraccia la tua mamma per me”. Passato un primo momento di spavento la conduttrice ha potuto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni della donna, che fortunatamente non sarebbero troppo gravi.

Simona Ventura: le difficoltà dell’ultimo anno

Il 2021 non è stato un anno particolarmente semplice per la conduttrice, che ha dovuto rimandare il suo matrimonio con Giovanni Terzi. Lei e il giornalista sono inoltre risultati entrambi positivi al Coronavirus (la conduttrice poco prima di arrivare a Sanremo) e sono rimasti in isolamento per alcune settimane. Simona Ventura è stata particolarmente preoccupata per Giovanni Terzi, che già soffriva di alcune patologie polmonari pregresse.