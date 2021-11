Peng Shuai, spunta foto dopo la sua scomparsa: la tennista presente a un torneo di Pechino

Dopo settimane dalla sua scomparsa, spuntano delle foto della tennista Peng Shuai sugli spalti di un torneo giovanile di Pechino

Il mondo del tennis è preoccupato per Peng Shuai: la tennista cinese ex numero 1 del mondo nel doppio è scomparsa da settimane, ma spunta una foto recente dell’atleta cinese a un torneo giovanile di Pechino.

Peng Shuai, la tennista sugli spalti di un torneo di Pechino?

Da settimane il mondo del tennis è in apprensione per la scomparsa di Peng Shuai, la tennista cinese ex numero 1 del mondo in doppio che lo scorso 2 novembre aveva confessato sui social di esser stata costretta ad avere un rapporto sessuale con l’ex vice-premier Zhang Gaoli.

Spuntano però delle foto che testimonierebbero la ricomparsa della Shuai: sulla propria pagina WeChat, le Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals, tornei giovanile di rilievo a Pechino, ha pubblicato delle foto in cui compare Peng Shuai vestita con una giacca blu curo e pantaloni bianchi.

Usiamo però il condizionale, dato che le immagini non possono provare al 100% che sia veramente la tennista scomparsa, ma nel mondo del tennis filtra molto ottimismo che presto la cinese possa ricomparire sana e salva.

Peng Shuai, media cinesi: “La tennista sta bene”

Come già in precedenza, lo scorso 2 novembre la tennista sui social si era sfogata, confesando di aver avuto una relazione con l’ex vic premier cinese Zhang Gaoli, il quale l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali.

Da allora la tennista è scomparsa dai radar, e immediatamente il mondo del tennis ha chiesto informazioni ai media cinesi, tenendo che il governo l’avesse isolata come punizione per le sue dichiarazioni scomode.

Dalla Cina però arrivano prove che certificherebbero il buon stato di salute della Shuai. In un primo video twittato dall’editore del Global Times Hu Xijin, la tennista cinese è in piedi in uno stadio, tra un gruppo di ospiti.

In un secondo video twittato sempre dal giornalista del Global Times, la Peng firma autografi per i bambini sempre in uno stadio,e pare pronta scattare qualche foto con i suoi fans.

Peng Shuai, il mondo del tennis aspetta il suo ritorno

In queste settimane l’elite del tennis mondiale ha espresso il proprio parere sulla questione. In occasione delle Atp Finals di Torino, Djokovic ha voluto esprimere la sua vicinanza agli affetti della Shuai.

Intervistato da SkySport Italia, nella serata di sabato 20 novembre anche Roger Federer ha espresso la sua vicinanza, chiedendo maggiori prove che certifichino il buon stato di salute della tennista.