Laura Pausini vs. Gianluca Grignani: diverbio social tra i cantanti

Laura Pausini è una delle voci italiane più amate al mondo non a caso è una delle poche che ha una fanbase che oltre ad essere ampia in termini numerici è capace di sconfinare in ogni angolo del mondo. Gianluca Grignani un cantante la cui carriera è costellata di successi rimasti nell’immaginario collettivo. Ebbene c’è stato un diverbio “indiretto” tra i due colleghi, cerchiamo di capire la motivazione.

Laura Pausini e Gianluca Grignani, scontro social per una canzone iconica

Laura Pausini ha annunciato su Instagram che a settembre è in uscita una nuova canzone ed ha scritto in caratteri maiuscoli il titolo ovvero “La mia storia tra le dita“.

A distanza di poche ore è arrivata la risposta di Grignani, come riportato dal Corriere.it, dove afferma che la canzone che Pausini canterà è una cover della canzone scritta da lui nel 1995 ed inserita nell’album “Destinazione Paradiso”.

Pausini replica specificando che ha cantato i brani di Gianluca da sempre e che a questo proposito lui lo sapeva, del brano in uscita a settembre, già da febbraio e che il post è stato solo un modo per parlare della canzone, il cui patrocinio, ha voluto chiarire Laura, resta e resterà per sempre a Gianluca Grignani.

Non è la prima versione cover

Il brano che Laura interpreterà nel prossimo futuro è già stato oggetto di Cover, esempi sono Josè Augusto nel 1996, Ana Carolina nel 2002, entrambe in portoghese, Sergio Dalma nel 2004 l’ha cantata in spagnolo e nel 2009 Ornella Vanoni ne ha interpretato la versione italiana.

Cresce quindi l’attesa per vedere come Laura Pausini canterà questo grande successo della musica italiana.