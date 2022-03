Perdere peso in menopausa con la dieta ayurvedica

Consumare frutta e verdura, insieme a tisane a base di zenzero, uno spezza fame, contribuisce a perdere peso e tornare in forma in menopausa.

Riuscire a mantenersi in forma non è mai facile, soprattutto in una fase difficile e complicata come la menopausa che comporta una serie di cambiamenti. Per tornare ad avere un fisico snello e perdere peso è possibile seguire la dieta ayurvedica che non solo elimina i grassi, ma tratta tutti quei cambiamenti tipici di questa fase. Vediamo come seguirla e cosa mangiare.

Perdere peso in menopausa

Il periodo della menopausa non si caratterizza soltanto per vampate di calore e cambiamento negli ormoni, ma anche per un accumulo di grassi che si deposita nei punti maggiormente critici. Durante questa fase si rischia di prendere dai 3 ai 5 kg in eccesso. Durante la menopausa pèuò essere difficile mantenersi in forma a causa del rallentamento del metabolismo.

Per riuscire a perdere peso anche in questa fase della vita è bene seguire alcuni consigli e provare a modificare il proprio regime alimentare in modo da tornare in forma. Innanzitutto, è bene praticare una regolare attività fisica muovendosi tutti i giorni insieme anche a un regime dietetico equilibrato ed efficace.

Praticare attività fisica, come una passeggiata a ritmo veloce o fare nuoto, permette di aumentare la produzione delle endorfine, ma anche bruciare le calorie e i grassi in eccesso. Si consiglia di ridurre le porzioni degli alimenti mangiando meno. In tavola non devono mai mancare cinque porzioni di frutta e verdura possibilmente fresca che sono ricche di vitamine e minerali essenziali che permettono di contribuire a un buon aumento del metabolismo.

Fondamentale bere l’acqua, perché non solo favorisce la diuresi, ma elimina anche le scorie e le tossine che sono in eccesso. Molto importante anche adottare abitudini sane, come dormire almeno 7-8 ore a notte e ridurre lo stress facendo yoga o pilates oppure esercizi di meditazione, utili per il fisico e la salute della mente.

Perdere peso e dieta ayurvedica

Il periodo della menopausa stravolge qualsiasi donna con il metabolismo che rallenta e il girovita che aumenta. Per riuscire a mantenersi in forma e perdere peso in modo semplice, è possibile seguire la dieta ayurvedica, un regime alimentare che è stato adottato da molti personaggi dello spettacolo, quali Jennifer Lopez e Madonna.

Non si tratta soltanto di un classico regime alimentare, ma un metodo che aiuta a mantenersi in forma e che è possibile adottare anche in seguito per riuscire a tenere il peso corporeo a lungo. Se si segue la dieta ayurvedica, non solo è possibile riuscire a eliminare i gonfioi, le adiposità e la pancetta, ma anche a trattare tutti quei disequilibri e cambiamenti che sono tipici del periodo della menopausa.

Per perdere peso con la dieta ayurvedica, ci sono delle regole che è bene cercare di seguire. Prima di tutto, evitare i digiuni prolungati che sono controproducenti e rischiano di bloccare il metabolismo che, in questa fase, è in letargo. Molto importante, secondo gli esperti, seguire una routine quotidiana che prevede di consumare i pasti sempre negli stessi orari assumendo delle tisane o del tè verde, ingrediente principale di un integratore quale Aloe Vera Slim. Il tè verde è da preferire al mattino, a digiuno.

Oltre alla colazione, si consigliano anche altri due pasti principali, compreso una piccola merenda o spuntino nel pomeriggio. Tra un pasto e l’altro devono passare almeno tre ore. Per perdere peso è bene limitare il consumo di alcuni alimenti come la carne rossa, i formaggi e anche i fritti. Si consiglia di consumare il riso e il farro al posto della pasta. Non possono mancare albicocche, zucchine, carote e mele. Raccomandata anche una tisana allo zenzero prima dei pasti o come spuntino per placare il senso di fame.

Perdere peso: integratore

La menopausa è una fase molto difficile nella vita di ogni donna, ma è possibile riuscire a mantenersi in forma e perdere peso associando alla propria alimentazione anche un buon integratore. Un supporto valido ed efficace che ha ricevuto consensi importanti, è sicuramente Aloe Vera Ultra, molto amato dai consumatori e raccomandato dagli esperti.

Un prodotto a base naturale made in Italy che permette di bruciare sia i grassi che le calorie, anche senza sottoporsi a eccessive rinunce durante l’allenamento. Stimola il metabolismo per cui permette di bruciare molte più calorie e anche agevolare l’assimilazione digestiva. Ha potere saziante per cui frena i morsi della fame aspirando a una perdita di peso importante e ha proprietà depuranti per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Privo di qualsiasi sostanza dannosa dal momento che si compone di principi attivi naturali, quali l’aloe vera che migliora la funzione digestiva e favorisce anche una corretta evacuazione e il tè verde che brucia i grassi in maniera salutare contribuendo a raggiungere e mantenere il peso forma.

Una o due compresse sono la dose adatta per attaccare i depositi di grasso, ma è sempre bene chiedere il parere dell’esperto.

Originale ed esclusivo, non si acquista nei negozi o e-commerce, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo dell’ordine con i propri dati e approfittare della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con il pagamento possibile tramite Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.

