Pesciolini d'argento in casa: cause e come eliminarli

Umidificare la casa e i rimedi naturali, come il repellente, sono la giusta soluzione per allontanare i pesciolini d'argento dalla casa.

A differenza dei classici pesciolini rossi che si vedono negli acquari e che molti hanno in casa, questi insetti si differenziano per l’aspetto poco gradevole. infatti, i pesciolini d’argento giungono in casa perché attratti da ciò che trovano per sostentarsi. vediamo come poterli allontanare ed eliminare naturalmente.

Pesciolini d’argento in casa: cause

Dal nome potrebbero sembrare insetti simpatici e gradevoli, ma in realtà i pesciolini d’argento, noti con il termine scientifico Lepisma Saccharina sono animaletti dall’aspetto non proprio gradevole. Tendono a intrufolarsi in casa per varie ragioni e cause che è bene conoscere per evitare la loro intrusione in appartamento.

Non è molto grande, ma entra nelle case perché ghiotto di amidi come carta da parati, vecchi libri, riviste, vestiti, compreso le squame di pelle. Rispetto alle mosche o alle zanzare che sono alquanto fastidiose, questo insetto non è dannoso o nocivo per l’essere umano dal momento che non ha intenzioni aggressive e non morde.

Possono essere presenti in molte aree della casa: dalla cucina al salone dove sono in grado di nascondersi e mimetizzarsi molto bene. Entrano in casa perché, proprio come le formiche, sono ghiotti del cibo che qui possono trovare. Infatti, si nutrono di zuccheri, soprattutto degli amidi che si trovano negli alimenti.

Sono anche ghiotti di carta di giornale, libri, stampe, cartoline, compreso anche la carta da parati. Infatti, in casa possono trovarsi dietro i quadri dove amano rosicchiarne le parati. Si può capire la loro presenza in casa poiché lasciano delle tracce, ovvero delle macchie giallastre, soprattutto sulla biancheria che sono difficili da rimuovere e anche nei libri con delle incisioni evidenti.

Pesciolini d’argento in casa: cosa fare

Sebbene non siano fastidiosi o nocivi, possono comunque causare dei seri danni in casa (vedi carta da parati e libri). Per questa ragione,è molto importante capire cosa fare per tenere lontano i pesciolini d’argento dalle abitazioni. Dal momento che sono particolarmente ghiotti di amido, è possibile mettere in una ciotolina dei pezzi di pane con l’aggiunta di un po’ di zucchero.

Sono insetti che tendono a prediligere gli ambienti umidi e l’acqua stagnante, per cui potrebbe essere molto utile installare un deumidificatore in casa cercando così di arieggiare l’abitazione. Si consiglia poi di conservare il cibo, soprattutto quello preferito da questi insetti, in appositi contenitori di vetro chiudendoli in maniera ermetica.

Nelle zone in cui vi sono i pesciolini d’argento, è consigliabile vicino ai battiscopa in legno passare l’aspirapolvere e pulire molto bene dietro i mobili o nei cassetti dove vanno a intrufolarsi. Siccome amano molto anche gli indumenti in lino e cotone, al momento del cambio di stagione, si consiglia di riporli in buste e contenitori specifici.

Ci sono poi dei rimedi naturali come delle spezie e degli oli essenziali a base di alloro e lavanda che emanano un odore facilmente sopportabile per cui se ne allontanano. Bisognerà spruzzarne alcune gocce negli angoli di casa da dove giungono per liberarsene immediatamente. Ci sono anche delle spargi essenze da posizionare vicino ai libri per tenerle lontani.

Pesciolini d’argento in casa: repellente naturale

Per eliminarli i pesciolini d’argento, evitando l’uso di prodotti come insetticidi e pesticidi che sono dannosi, si consiglia di optare per dei rimedi naturali, ma comunque validi. Il migliore per la sua efficacia, è un repellente naturale noto con il nome di Ecopest Home che è particolarmente efficace nella lotta a questi parassiti che giungono in casa.

Un dispositivo innovativo e all’avanguardia dalle dimensioni contenute, quindi non ingombrante, che sfrutta la tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni per allontanare questi insetti e anche altri da casa. Questo repellente funziona molto bene con vari tipi di insetti, come cimici, le scutigere, compreso i roditori.

Grazie alle sue proprietà è il repellente naturale più utilizzato per allontanare pescioloni d’argento ed altri insetti.

Aiuta a proteggere sia gli animali domestici che gli esseri umani da ogni sorta di insetto che potrebbe entrare in casa in qualsiasi momento rendendo così l’ambiente più ospitale e a prova di parassiti e insetti. La protezione è totale con una garanzia di 7 giorni su 7 per 24 ore e una copertura ampia di circa 250 metri quadrati.

Ecologico, poiché non usa batterie che possano inquinare o creare danni. Silenzioso dal momento che non emette suoni e inodore quindi senza emanare cattivi odori che possono infastidire. Si collega semplicemente alla presa di corrente per usufruire dei benefici sin da subito. Una soluzione economica e valida, come dimostrano anche le opinioni dei consumatori.

