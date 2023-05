Piantedosi vuole scoraggiare le partenze dei migranti: in che modo?

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi vorrebbe scoraggiare le partenze dei migranti dai loro paesi d’origine, tramite un’opportuna campagna di informazione. Tale campagna sarebbe utile a far conoscere a tutti coloro che vorrebbero approdare presso i nostri lidi dei pericoli che correrebbero lungo il Mediterraneo. L’obiettivo è anche quello di contrastare i trafficanti “in tutto il globo terracqueo” e l’aumento dei Cpr al fine di facilitare i rimpatri. Piantedosi, intervenuto alla XIV Edizione del Premio Guido Carli presso il teatro dell’Opera di Roma, ha spiegato come la gestione delle migrazioni necessita di “un investimento in termini di strategia, di risorse economico-finanziarie robusto e concreto a favore dei principali paesi terzi di origine e transito dei flussi, iniziando proprio dall’Africa”.

Il piano di Piantedosi per limitare le partenze dei migranti

Piantedosi ha brevemente illustrato come agire per scoraggiare partenze dei migranti dai loro paesi natii: “Da un lato rafforzare la cooperazione di polizia nella lotta al traffico dei migranti … Dall’altro riconquistare alla legalità i territori che sono nelle mani dei trafficanti di esseri umani con il rafforzamento della capacità di gestione delle frontiere dei paesi terzi di transito”.

Non è la prima volta

Come ricorda FanPage, il voler disincentivare le migrazioni non è novità da parte dell’attuale governo: la premier Giorgia Meloni aveva già annunciato questo obiettivo nel corso della conferenza stampa a Cutro, che si è tuttavia conclusa con un nulla di fatto. In quell’occasione, Meloni aveva dichiarato: “Faremo una campagna nei Paesi di queste persone, perché sappiano quali sono i rischi che corrono a mettersi in mano ai trafficanti”.