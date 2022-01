Pierpaolo Pretelli è positivo al Covid e per questo motivo non potrà essere presente nella puntata di Domenica In. Lo ha annunciato su Instagram.

Pierpaolo Pretelli è positivo al Covid e per questo motivo non potrà essere presente nella puntata di Domenica In. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, sottolineando che gli dispiace di non essere con Mara Venier.

Pierpaolo Pretelli è positivo al Covid, assente a Domenica In: “Mi spiace per la mia Mara Venier”

Pierpaolo Pretelli è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato tramite una storia Instagram, dopo essere comparso su Rai 1 a I Soliti Ignoti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è in isolamento e per questo non potrà partecipare alla puntata di oggi di Domenica In, con Mara Venier. “Faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino. Dispiace domani di non essere con la mia Mara Venier a Domenica In.

Torno presto” ha scritto sui social.

Pierpaolo Pretelli positivo al Covid: è vaccinato

Pierpaolo Pretelli si è dovuto sottoporre al consueto tampone di controllo, come tutti quelli che lavorano in televisione. In questo modo ha scoperto di essere positivo al Covid. La fidanzata Giulia Salemi al momento non ha commentato la situazione, ma ha solo pubblicato delle storie dal Teatro della Scala. L’ex gieffino ha spiegato di essere abbastanza traquillo grazie all’inoculazione delle tre dosi di vaccino.

Pierpaolo Pretelli positivo al Covid: il sostegno sui social

Pierpaolo Pretelli fortunatamente sta bene, nonostante sia positivo al Covid. Questo ovviamente lo obbliga a stare in isolamento, per cui non potrà partecipare alla puntata di Domenica In insieme a Mara Venier. “Forza Pier” è diventato un hashtag in tendenza su Twitter, a dimostrazione del fatto che ci sono tantissimi fan pronti a sostenerlo.