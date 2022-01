Salemi-Pretelli, il gesto della cognata che fa arrabbiare i fan: “Maleducata”

Scoppia la polemica su Twitter tra la coppia Salemi-Pretelli e la cognata dell'ex GF Vip: il gesto della Pellegrino fa infuriare i fan.

I fan della coppia Salemi-Pretelli si scagliano contro Alessia Pellegrino, la cognata dell’ex GF Vip: la compagna del fratello Giulio, infatti, avrebbe messo in vendita i vestiti regalati dalla coppia per la piccola Sophie.

Salemi-Pretelli, il gesto della cognata non passa inosservata sui social

I fan della coppia Salemi-Pretelli sui social non hanno risparmiato nemmeno Alessia Pellegrino, la cognata di Pierpaolo.

Nella giornata dell’8 gennaio su Twitter è diventato trend il nome di Pretelli, proprio a causa di una bufera sollevata sulla compagna del fratello Giulio.

Come spifferato da una follower all’opinionista Deianira Marzano, la cognata dell’ex GF Vip avrebbe messo in vendita sull’app Vinted alcuni vestititini regalati dalla coppia per la piccola Sophie, nipote di Pierpaolo.

Un gesto che avrebbe scatenato i fan della coppia che hanno subito accusato la ragazza di essere irrispettosa e maleducata.

Salemi-Pretelli, la risposta della cognata

Alessia Pellegrino si è semplicemente difesa dicendo che ha preferito metterli in vendita piuttosto che buttarli via, ma i fan della coppia l’hanno etichettata come “ingrata“, invitandola invece a donare i capi ai più bisognosi.

Salemi-Pretelli, tensione con la cognata

Le tensioni con la cognata però partono da lontano.

La 20enne romana era già finita nell’occhio del ciclone dopo aver detto in in tweet che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vivevano in un “mondo falso“.

I fan hanno controbattuto facendole capire che lei stessa vive in quel mondo grazie alle numerose sponsorizzazioni che l’appartenenza alla famiglia Pretelli le consente di fare.

Al momento, né Giulia Salemi né Pretelli hanno commentato, ma è probabile che la coppia abbia deciso di risolvere gli attriti in privato.

Come d’altronde si dovrebbe fare in famiglia.