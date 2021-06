Pierpaolo Pretelli: i bollenti scatti in costume che infiammano i social

Le foto in costume di Pierpaolo Pretelli hanno letteralmente infiammato i social: ecco come ha commentato Giulia Salemi

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede alla grande anche dopo il Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia aveva inizialmente stretto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, ma dopo il “rifiuto” di quest’ultima è capitolato tra le braccia della bella influencer italo-persiana.

In modo molto graduale è così iniziata la loro bellissima storia d’amore, che oggi entrambi sembrano voler coronare con una sorta di “luna di miele” nella spettacolare Samanà, nella Repubblica Domenicana.

Pierpaolo Pretelli in costume: il commento di Giulia

Pierpaolo e Giulia stanno documentando il loro primo viaggio all’estero sui social, con numerosi scatti al mare e in spiaggia. Nelle ultime ore, l’ex gieffino ha peraltro pubblicato alcune foto in costume da solo, infiammando letteralmente il popolare social network. Le immagini di Pierpaolo sulla splendida rena caraibica hanno ricevuto migliaia di like nonché numerosi commenti da parte delle fan che si sono complimentate per il fisico stratosferico del marateota.

Tra i tanti commenti ricevuti da Pierpaolo Pretelli è spuntato persino quello della stessa Giulia Salemi, che ha precisato: “Che brava fotografa”. Il modello, dal canto suo, ha ironizzato scrivendo: “Amore, tu stavi nell’altra isola”.