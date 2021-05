Elisabetta Gregoraci: tutto finito con Stefano Coletti per colpa di Briatore?

Elisabetta Gregoraci ha davvero troncato la storia con il pilota Stefano Coletti per desiderio dell'ex marito Flavio Briatore?

Elisabetta Gregoraci è recentemente tornata al centro del gossip per via della presunta storia con il pilota Stefano Coletti. Il monegasco ha del resto condiviso sui suoi profili social una serie di foto dove annunciava la relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Chiaramente la notizia da lui data ha immediatamente fatto il giro del web, pur se l’ex amica speciale di Pierpaolo Pretelli ha tenuto a smentire l’intera faccenda. Stando agli ultimi rumors, peraltro, la ragione di questo suo distaccamento potrebbe avere a che fare niente meno che con il suo stesso ex marito e padre di Nathan Falco, ovverosia Flavio Briatore.

Tana per la Gregoraci.!! Coletti posta le foto del loro amore #ElisabettaGregoraci #StefanoColetti https://t.co/wtJ138tNRp — Mondo TV 24 (@MondoTV241) May 15, 2021

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Coletti

Nel dettaglio, dopo la condivisione degli scatti di Coletti in compagnia della Gregoraci, si era subito parlato di un nuovo amore per l’ex inquilina della Casa di Cinecittà. Tale versione dei fatti non è tuttavia stata corroborata dalla conduttrice di Battiti Live, che ha smentito il tutto dal suo account Instagram. Precisando di essere single, la 41enne calabrese ha inoltre detto di non avere nessun nuovo fidanzato vicino a sé.

Gregoraci, Coletti prova a rimediare, ma la toppa è peggiore del buco #elisabettagregoraci #stefanocoletti https://t.co/12sRdOvk9K — Mondo TV 24 (@MondoTV241) May 17, 2021

Sono emersi peraltro nuovi retroscena sulla vicenda, forniti nella fattispecie dal noto magazine di gossip “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti. Nella rivista, oltre alla copertina, vi è difatti un articolo dedicato alla soubrette e all’ex facoltoso marito, dove si sostiene appunto come Briatore possa esser stato il motore che ha spinto la Gregoraci a bloccare il suo ultimo flirt col pilota 32enne.