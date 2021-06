Pietro Taricone: il commovente ricordo di Kasia Smutniak a 11 anni esatti dalla morte

Kasia Smutniak ha ricordato sui social il compagno Pietro Taricone: l'ex gieffino è scomparso 11 anni fa a seguito di un fatale incidente in paracadute

Esattamente undici anni fa, il 29 giugno 2010, ci lasciava Pietro Taricone, uno dei personaggi che rimarranno per sempre nella storia del Grande Fratello. Originario di Trasacco, piccolo comune in provincia dell’Aquila, in Abruzzo, era divenuto famoso dopo la sua partecipazione alla prima iconica edizione del reality condotta da Daria Bignardi.

Pietro Taricone: il ricordo di Kasia

Dopo quella sua prima esperienza televisiva, Pietro divenne subito assai popolare. Non solo per il suo fisico palestrato, ma anche per la sua estrema ironia e il grande acume, che ne facevano un personaggio insolito sul piccolo schermo in quanto a schiettezza.

Proprio in queste ore Kasia Smutniak, compagna del guerriero trasaccano nonché mamma della loro Sophie, ha voluto ricordarlo in un emozionante post su Facebook.

I due si erano conosciuti sul set del film “Radio West” e da allora non si erano più lasciati. L’attrice polacca ha anche aperto in Nepal un’associazione Onlus che porta proprio il nome di Pietro Taricone. Tale scelta è stata chiaramente volta a continuare la campagna “Un dono per la mia scuola” lanciata dall’ex gieffino per festeggiare i suoi 40 anni.

Come molti ricorderanno, da grande appassionato di paracadutismo qual era, la mattina del 28 giugno 2010 Pietro impattò duramente al suolo durante un lancio vicino a Terni. Come stabilito dall’inchiesta aperta sul caso, si trattò di un madornale errore di calcolo nella manovra di atterraggio, che dopo il ricovero in condizioni critiche portò al decesso di Taricone verso le 2:30 del 29 giugno 2010. Cremato a San Benedetto del Tronto, le ceneri dell’attore sono state poi deposte nella tomba di famiglia del suo paese di origine.