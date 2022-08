Pitone entra in camera da letto: si intrufola dalla finestra di un’abitazione

Nell'Hampshire un pitone di oltre 5 metri e mezzo si è intrufolato dalla finestra di casa di una vicina del suo proprietario.

In Inghilterra, nell’Hampshire, lo scorso 23 agosto è accaduto un fatto che ha dell’incredibile. Sul tetto di una donna è stata segnalata, dal vicino, la presenza di un enorme serpente che è strisciato fino alla finesta dell’abitazione. In quel momento, quando la donna si è recata in camera da letto, se l’è trovato davanti e ha allertato subito il marito.

La scena è stata poi immortalata da alcuni scatti che sono finiti in rete.

Pitone entra in camera da letto: il fatto

L’esemplare, un pitone lungo più di cinque metri e mezzo, era riuscito a scappare dalla teca in cui lo teneva il suo propretario. In quell’occasione, una volta libero, aveva deciso di scorazzare libero nel vicinato fino a raggiungere l’abitazione della donna a Chandler’s Ford.

Accadeva la mattina del 23 agosto, quando un vicino ha allertato la proprietaria per avvisarla che, dalla sua finestra, stava facendo irruzione un enorme serpente.

Le dichiarazioni della donna

Jenny Warwick, la donna che ha subito la visita indesiderata nella sua stanza da letto, ha dichiarato di essere rimasta leggittimamente scioccata da quella visione, quando ha visto il serpente sul suo letto. Ha dichiarato: “Ho chiamato subito mio marito e gli ho detto che avevamo un serpente a piede libero nella nostra stanza e lui ha pensato che fossi pazza. Poi quando mi ha raggiunta in camera, ha visto lui stesso il serpente e ha urlato assieme a me”.

La Warwick ha temuto, in quei frangenti, che il pitone potesse attaccarli ma poi hanno compreso quasi subito che l’animale fosse innocuo.

Così, hanno atteso l’arrivo del proprietario, affinchè lo prelevasse e lo riportasse a casa sua. Un’avventura avvincente che difficilmente scorderanno.

