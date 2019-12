La sondaggista di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ha rivelato che gli italiani non hanno bisogno di un uomo forte ma di una guida.

La nota sondaggista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha partecipato a L’aria che tira in onda su La7 e ha rivelato chi vogliono al comando gli italiani. Secondo una rilevazione, infatti, “emerge che gli italiani più che dell’uomo forte hanno bisogno di una guida“. In una recente indagine di Censis, però, il 48% degli intervistati ritiene importante vedere un uomo forte al comando. Come ha spiegato la sondaggista, però, in Italia “c’è bisogno di un’etica fondata sui valori di coerenza. Di qualcuno che faccia proprio da bastone per sollevarci”. Non quindi un uomo forte, “ma un indirizzo, una strada”.





Alessandra Ghisleri a La7

“Più che l’uomo forte c’è bisogno dell’uomo che ragiona”. Sabino Cassese e la sondaggista di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, hanno partecipato a L’aria che tira in onda su La7.

I due hanno rivelato cosa vogliono e di cosa hanno bisogno gli italiani. In riferimento all’indagine condotta dal Censis, infatti, emerge come il 48% degli italiani necessiti di vedere un “uomo forte” al comando. Tuttavia, la vera necessità, secondo la sondaggista, è quella di avere una guida, un indirizzo e una strada.

“C’è bisogno – ha ribadito Alessandra – di un’etica fondata sui valori di coerenza, di qualcuno che faccia proprio da bastone per sollevarci. Non parlerei dunque di uomo forte ma di un indirizzo, di una strada”. Infine, Alessandra ha concluso spiegando che “nei focus group che noi facciamo c’è una richiesta di una politica più gentile, più di aiuto. Le nuove politiche di Salvini potrebbero essere il risultato di un consiglio di qualche sociologo”.