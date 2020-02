"La mia negatività al coronavirus potrebbe trasformarsi in positività in qualsiasi momento" ha dichiarato il governatore Attilio Fontana.

Resta alto il livello di guardia per il governatore della Lombardia in isolamento volontario dopo l’esito positivo dei test condotti su una sua collaboratrice. “Pur essendo io non infettato dal coronavirus/">coronavirus, ho avuto rapporti rapporti quotidiani con una persona che purtroppo risulta essere stata contagiata io devo muovermi con una certa cautela perché la mia negatività si può trasformare in positività in qualunque momento nei prossimi 12 giorni” ha spiegato Attilio Fontana.

Coronavirus, le parole di Fontana

Per 12 giorni il governatore Fontana sarà ‘sorvegliato speciale’ da parte delle autorità sanitarie: 12, al posto dei canonici 14, perché “sono tre giorni che non incontro la mia collaboratrice” risultata positiva ai test, ha spiegato ai microfoni di Rtl 102.5. Nel frattempo cercherà di vivere “una vita il più normale possibile. Metterò la mascherina per precauzione, così se per caso improvvisamente divento positivo evito di infettare chi sta con me.

Mi laverò spesso le mani, eviterò di avvicinarmi troppo alle altre persone, starò attento quando starnutisco e cambierò spesso fazzoletto. Tutte precauzioni che rallentano la corsa del virus”.

La polemica sulla mascherina

Ha fatto discutere la scelta del governatore di mostrarsi, nel video in cui ha annunciato il proprio auto-isolamento, con una mascherina giudicata dagli esperti del tutto inefficace se utilizzata da soggetti sani. Protesta anche il mondo politico, da Maurizio Martina (“Era proprio necessario per il presidente Fontana farsi immortalare sui social con una mascherina alla bocca?”) a Carlo Calenda (“La spettacolarizzazione di una vicenda che sta assumendo contorni grotteschi. Lombardi hanno reagito con pragmatismo e serietà. Questa foto lo danneggerà inutilmente”).

“Sono le uniche che ci restano, questo è un grave problema” si è difeso Fontana, ammettendo di essere “un po’ nervoso perché non sono in grado di fornirci quelle efficaci.

Quindi se qualche privato è in grado di fornircele, ce lo faccia sapere”.