Coronavirus, la bozza del decreto: “Misure prorogate fino al 13 aprile”

La bozza del decreto che Conte si appresta a firmare contiene la già annunciata proroga delle misure anti coronavirus

É attesa per la serata del 1 aprile 2020 la firma del nuovo decreto con cui Giuseppe Conte rende ufficiale la proroga delle misure anti coronavirus, già annunciata in Parlamento dal ministro Speranza: nella bozza circolata si legge infatti che le precedenti disposizioni verranno estese fino al 13 aprile.

Coronavirus: la bozza del decreto

Questo quanto scritto: “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020“.

L’ufficialità della prima Pasqua blindata si fa dunque sempre più vicina. Il nuovo decreto stabilirà infatti che negozi, bari, ristoranti e attività produttive non essenziali dovranno continuare a rimanere chiusi.

Allo stesso modo non sarà possibile spostarsi se non per le solite ragioni di lavoro, salute o necessità.

Anzi, potrebbe anche arrivare una stretta per l’attività sportiva degli atleti. Posto che il Premier la può ancora modificare, nella bozza sarebbe contenuta la sospensione delle sedute di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.





La conferma della proroga era già giunta poche ore prima nelle aule parlamentari. Il ministro della Salute aveva infatti spiegato che, nonostante la diminuzione dei contagi, è bene mantenere le misure drastiche. “É una battaglia lunga e non dobbiamo abbassare la guardia. La ripresa sarà prudente e graduale e sulle modalità sono al lavoro gli scienziati“, aveva aggiunto.