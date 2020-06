Durante gli Stati Generali il premier Conte dice che stanno pensando alla riduzione dell'IVA per rilanciare i consumi, in questo momento difficile.

Durante la conferenza stampa di chiusura degli Stati Generali, sono molti i temi toccati dal premier, tra cui l’IVA. Il premier Conte annuncia che stanno discutendo su un eventuale riduzione dell’IVA, per rilanciare i consumi in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

L’emergenza sanitaria, infatti, ha portato anche a un’emergenza economica importante.

Conte, riduzione dell’IVA in discussione

Durante gli Stati Generali, il premier e i ministri hanno ascoltato sindacati, parti sociali, imprese e associazioni per capire insieme i bisogni e le difficoltà di ognuno e ridisegnare insieme la ripresa dell’Italia. Roberto Palazzi, di Franco Tour Service – Cesena, racconta le difficoltà degli albergatori, che hanno perso fino all’80% del fatturato.

Palazzi aggiunge subito dopo di aver usufruito del Decreto Liquidità di aprile, a sostegno delle piccole e medie imprese; la liquidità è arrivato subito, ma rilancia sul tema dell’IVA: “Noi abbiamo chiesto il prestito dei 25 mila euro, ed è stato veloce: in tre giorni avevo i soldi sul conto, ma anche sull’IVA farei qualcosa...”

Il premier Conte coglie la palla al balzo: “Noi ne stiamo discutendo in questi giorni, perché ritoccare l’IVA, abbassarla un po’, potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi e al meccanismo di fiducia”.





Un fatto di fiducia, quindi, che potrebbe portare gli italiani a consumare di più, agevolando la ripresa, anche economica, dell’Italia. Dagli Stati Generali, infatti, emerge che i consumi non stanno ripartendo, proprio per questa mancanza di fiducia.