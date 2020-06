In Lombardia i dati relativi al contagio potrebbero portare a una proroga per l'utilizzo all'aperto delle mascherine anche a luglio.

Lunedì 29 giugno la Regione Lombardia si pronuncerà sulla decisione di mantenere o terminare l’obbligo delle mascherine all’aperto. Probabile la proroga della misura anticontagio fino al 15 luglio. Si valuta la ripresa degli sport di contatto e riapertura delle discoteche prima del 14 luglio.

La Filarmonica di Milano torna ad esibirsi dopo il lungo lockdown.



Lombardia, ipotesi proroga mascherine all’aperto

In Lombardia è aumentato l’indice di contagio da coronavirus, e proprio per questo motivo la Regione potrebbe fare un dietrofront per quanto concerne il termine dell’utilizzo della mascherina all’aperto.

La deadline prevista per la fine di questa misura anticontagio è il 30 giugno, ma già lunedì 29 l’amministrazione lombarda potrebbe addirittura prorogare fino al 15 luglio l’utilizzo all’aperto.

Ipotesi riaperture discoteche e calcetto

Sempre lunedì in Regione si valuterà con attenzione se sarà possibile dare l’ok per la pratica degli sport da contatto, come calcetto, basket, pallavolo e pallamano. In Veneto il Presidente Luca Zaia ha già disposto la riapertura lo scorso venerdì 26 giugno.

Da valutare anche la questione delle discoteche e delle sale da ballo. La riapertura è prevista per il 14 luglio, ma alal stessa stregua degli sport bisognerà capire se si potrà procedere come programmato o attuare modifiche nel breve periodo.





La “prima” della Filarmonica

A Milano è tornata ad esibirsi anche la Filarmonica della Scala, dopo il lungo lockdown. Sempre rispettando le misure anticovid, si è divisa in 8 ensemble che si sono esibiti contemporaneamente alle 19.30 in più luoghi della città meneghina: dal giardino della casa degli Atellani, al cortile della Statale, fino al più periferico Mare Culturale Urbano.