Azzolina contro Salvini: “Sarebbe bello vederlo studiare”

Ospite a In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, la ministra Lucia Azzolina ha deciso di replicare alle parole di Matteo Salvini.



Le parole di Salvini

“È quanto meno inopportuno che il ministro Azzolina si sia stabilizzata come dirigente scolastico, è come se io da ministro dell’Interno mi fossi assunto come vigile del fuoco, sarebbe stato quantomeno strano”.

Sono queste le parole utilizzate da Matteo Salvini per commentare, da Macerata, la notizia della stabilizzazione a dirigente scolastico dell’attuale ministro della Scuola, Lucia Azzolina.

Parole che non sono passate di certo inosservate e a cui ha replicato la stessa Azzolina nel corso del suo intervento nel programma In Onda.

Le replica di Lucia Azzolina

“Sarebbe bello vedere Salvini studiare perché sulla scuola non ne azzecca una“, ha affermato Lucia Azzolina. Per poi aggiungere: “Io ho partecipato e mi sono iscritta a quel concorso nel 2017 quando non mi ero nemmeno avvicinata al mondo della politica. Sono molto orgogliosa di aver fatto quel concorso. Ho fatto tantissimi sacrifici per studiare, tanta gavetta. Perché non avrei potuto fare quel concorso quando ero una docente? Lavoravo e volevo migliorare la mia carriera facendo quel concorso per cui ho studiato moltissimo.

C’è qualcosa di male in questo?”.