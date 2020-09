Lo ha annunciato su Facebook il ministro dell’ambiente Sergio Costa. Dal 4 novembre si potrà richiedere il bonus bici. “Il fondo sarà raddoppiato”

Il bonus mobilità del 2020, o meglio il bonus bici, seppur in ritardo rispetto ai tempi previsti, è arrivato Il bonus mobilità è stato registrato domenica 30 agosto presso la corte dei Conti, ma la pubblicazione in Gazzetta avverrà sabato 5 settembre.

La manovra includerà delle importanti novità rispetto all’annuncio iniziale, in primis il fondo stanziato che è stato raddoppiato. Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha dichiarato che sono stati destinati ben 210 milioni di euro contro i 120 milioni inizialmente previsti. Il rimborso che sarà di 500 euro o del 60% rispetto al costo si potrà chiedere a partire dal 4 novembre.



Bonus Bici 2020: rimborso fino a 500 euro

“Non nascondo che ci siano stati degli intoppi amministrativi, che comunque con il lavoro a pieno ritmo in tutto il mese di Agosto abbiamo superato. Il fondo è stato quasi raddoppiato: da 120 milioni a 210 milioni di euro proprio grazie ad un lavoro congiunto tra Governo e Parlamento, che ringrazio. Adesso chiediamo ancora qualche giorno di pazienza.”. Ha esordito così il ministro dell’ambiente annunciando che nonostante il ritardo il bonus tanto atteso è finalmente arrivato, dando così possibilità a chi dovrà acquistare una bicicletta o altro mezzo di trasporto individuale di usufruire di numerosi vantaggi.

Il rimborso che sarà effettuato dal 4 novembre in poi sarà fino a 500 euro o in alternativa al 60% del costo. Come ricorda lo stesso ministro Costa sempre nel post, sarà fondamentale possedere la SPID e la fattura d’acquisto o in alternativa lo scontrino parlante. In un’intervista a Radio 24 ha infine precisato: “È evidente che c’è stato un ritardo e che avremmo voluto chiudere a inizio estate, ma è pur vero che il boom è stato talmente grande che ci sarebbe stato il rischio che qualcuno rimanesse fuori.

Ora invece con queste risorse tutti i cittadini saranno soddisfatti”.