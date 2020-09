Zaia esulta per la vittoria alle elezioni regionali in Veneto e smentisce screzi con la Lega nonostante la sua lista abbia ottenuto il 30% in più.

È stata la vittoria più schiacciante delle elezioni regionali 2020 quella riportata da Luca Zaia, governatore del Veneto da dieci anni e riconfermato per altri cinque con un consenso che va oltre il 75%. Un risultato che gli ha dato un grande senso di responsabilità e, non ha potuto non ammettere, emozione.

Elezioni regionali in Veneto: parla Zaia

Osservando i risultati della tornata elettorale non si può non notare il netto distacco tra la lista Zaia Presidente, quotata a spoglio quasi ultimato intorno al 45%, e quella della Lega che sta ottenendo il 16%. Una distanza di oltre 30 punti che secondo molti riaccenderebbero la sfida tutta interna al partito per la leadership, ma che sia Salvini che lo stesso Zaia non vedono come un possibile motivo di screzio all’interno della forza politica.

La guida del Carroccio ha infatti sottolineato come tutte le persone della lista personale del governatore siano uomini e donne della Lega. E lo stesso Zaia ha ribadito che “mi sono presentato con una mia lista ma senza polemica, anche perché i candidati sono tutti della Lega. Mi spiace che qualcuno veda una contrapposizione in questo risultato“. Tanto che i primi soggetti che ha ringraziato sono stati proprio i militanti e i sostenitori del suo partito.

Ora che è forte del consenso dei tre quarti dei suoi concittadini, l’obiettivo del Presidente è solo uno: portare a casa l’autonomia. Sarà poi sua premura rappresentare tutti indistintamente senza gloria, ricordando il monito di Sallustio secondo cui “il sentimento che viene dopo è l’invidia“. Ma la sua squadra, ha assicurato, cerca soltanto la continuazione del lavoro intrapreso negli anni precedenti.