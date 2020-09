La Camera dà l'ok a due mozioni sul vaccino influenzale volute da maggioranza e opposizione.

La Camera dei deputati ha dato il via libera a due mozioni sulle iniziative di obbligo del vaccino influenzale. Le due mozioni sono state presentate sia da maggioranza che opposizione.

La prima mozione, di maggioranza, è stata presentata da Italia Viva, Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali: ha ottenuto 409 voti favorevoli e 11 contrari; solo due si sono astenuti.

La seconda mozione porta la firma dell’opposizione. È stata, infatti, presentata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Anche in questo caso, 409 i voti favorevoli, 5 no e 7 astensioni. Sono state, infine, presentate altre due mozioni, ambedue bocciate. La prima porta la firma di Vittorio Sgarbi, la seconda di Sara Cunial. Entrambi sono deputati appartenenti al Gruppo Misto.

Cosa prevedono le mozioni

Le due mozioni vertono intorno al tema dell’approvvigionamento dei vaccini influenzali.

In tempi di pandemia, con la recrudescenza del virus, il Governo s’impegna a sostenere la profilassi vaccinale. Nel Paese si garantisce, attraverso l’intesa in Conferenza Stato-regioni, un’adeguata copertura vaccinale contro l’influenza con un obiettivo minimo di copertura del 75 per cento e massimo del 95 per cento. L’obiettivo è tutelare le cosiddette categorie a rischio. Pertanto, sono messi in condizioni di operare sia i dottori di medicina generale che i pediatri di libera scelta.

Attenzione anche ai più bisognosi. Le mozioni prevedono la copertura vaccinale nelle residenze sanitarie assistite per persone disabili e inabili. Si valuta, altresì, l’opportunità di adottare iniziative per estendere la gratuità della profilassi vaccinale con l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2020 in relazione alle preoccupazioni della concomitanza di una recrudescenza dell’epidemia da Covid-19 con l’epidemia influenzale.