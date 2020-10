Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali di Atlante politico, il governatore Zaia raggiunge Conte.

Il Covid sta influendo anche sui sondaggi politici elettorali e gli indici di gradimento. In forte calo, dopo il Dpcm del 26 ottobre, il Premier Giuseppe Conte. In salita invece il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. A mostrarlo è il sondaggio Atlante politico, realizzato da Demos per Repubblica.

Il consenso per il governo resta comunque elevato (55%), per quanto in costante calo: ha perso due punti rispetto allo scorso mese, cinque rispetto a giugno e 16 rispetto a marzo. Il sondaggio ha indagato anche sulla preoccupazione degli italiani per il Coronavirus: ben il 50% si dice molto preoccupato e in totale l’87% si dice molto o abbastanza preoccupato.

Ultimi sondaggi politici elettorali

Analizzata, come già accennato, la fiducia nei leader politici.

In testa rimane Conte, con il 58%, ma con 16 punti in meno rispetto a marzo. Stessa percentuale raggiunta da Luca Zaia, che lo aggancia in testa alla classifica ottenendo 4 punti percentuali in più rispetto ad agosto. Poi troviamo l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, al 54%, il ministro della Salute, Roberto Speranza, al 42% a pari merito con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. A seguire, Paolo Gentiloni (40%), Stefano Bonaccini (39%) e il leader della Lega Matteo Salvini (38%).

Poco più indietro il ministro della Cultura Dario Franceschini (37%), Emma Bonino (37%) e Silvio Berlusconi (36%).

Netto invece il calo (dal 43% al 36%) per il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Quest’ultimo però rimane davanti al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, appaiati al 32%.

Seguono il leader di Azione, Carlo Calenda, al 28%, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al 26%. In fondo e lontani dal podio troviamo Alessandro Di Battista (20%), Matteo Renzi (19%), Vito Crimi (18%) e il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo (15%).

Intenzioni di voto

Cambiano anche le intenzioni di voto. La Lega resta in testa con il 23%. Si riavvicina il Pd, che guadagna quasi un punto e raggiunge il 21,5%.

In continua crescita Fratelli d’Italia (16,2%) che scavalca il Movimento 5 Stelle, in calo al 15,7%. Forza Italia è al 7,3%, Leu-La Sinistra al 3,3%, Italia Viva al 2,6%, Azione al 2,4% e infine +Europa al 2,3%.