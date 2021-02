L’ex-portavoce Rocco Casalino ha rilasciato un’intervista a Striscia la notizia per promuovere il suo libro e divulgare le proprie opinioni politiche.

Rocco Casalino, ex-portavoce del premier uscente Giuseppe Conte, è stato intervistato da un inviato del tg satirico Striscia la notizia. In questa occasione ha promosso il suo recente libro in cui racconta l’esperienza vissuta a Palazzo Chigi, uscito martedì 16 febbraio, e ha espresso la propria opinione in merito ad alcune personalità politiche italiane.

Rocco Casalino: “Ho venduto più copie di Obama”

L’esponente del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino ha risposto ad alcune domande poste dall’inviato di Striscia la notizia Pinuccio. L’intervista, principalmente volta a promuovere il libro di Casalino intitolato “Il Portavoce – La mia storia”, verrà trasmessa nel corso della puntata del tg satirico in onda lunedì 1° marzo, alle ore 20:35, su Canale 5, e sarà poi disponibile in versione integrale sul sito di Striscia.

Il sostenitore del M5S sarà il primo ospite presentato durante l’approfondimento di “Rai scoglio 24”, intitolato “Che scoglio che fa”: format di Striscia dedicato, per l’appunto, all’emittente nazionale Rai.

A proposito del libro da poco rilasciato, l’ex-portavoce di Giuseppe Conte ha rivelato: «Ho venduto più copie di Obama. Sono il più alto in classifica».

Successivamente, ha espresso anche alcune considerazioni in merito al mondo della politica italiana che considera un «ambiente maschilista, conformista e, su alcune tematiche, ancora chiuso».

Rispetto ai progetti per la sua carriera, invece, Rocco Casalino ha ribadito la cieca fiducia nell’attivismo e la convinzione di ricoprire un ruolo politico di spicco in futuro.

Infine, invitato a commentare l’abbandono del Movimento 5 Stelle da parte di Alessandro Di Battista, l’ex-portavoce ha ammesso: «Secondo me torna, prova lo stesso amore che ho io per il Movimento 5 Stelle».

“Lavorerei per Berlusconi per due milioni di euro”

Nel corso dell’intervista, inoltre, l’inviato di Striscia Pinuccio ha posto a Rocco Casalino una domanda alquanto singolare in merito alla sua eventuale disponibilità nell’accettare il ruolo di portavoce di personaggi come Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ricevendo un compenso di un milione di euro. La risposta di Casalino è stata molto diretta: «Per un milione di euro? No. Per due? Per due ci vado, perché l’immagine pubblica di Berlusconi si può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo Renzi, per nessuna cifra. Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi, perché la sua immagine pubblica è irrecuperabile. Renzi, dopo quello che ha fatto, dovrebbe sparire dalla vita politica per l’eternità».

Nettamente negativo, poi, anche il giudizio nei confronti di Maria Elena Boschi, considerata come una complice del leader di Italia Viva nell’iniziativa di dar vita alla crisi di governo che ha provocato il crollo del Governo Conte bis.

Per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in ultimo, Rocco Casalino ha parole meno dure, spiegando: «Un po’ la stimo. È meglio di come la dipingono, ma non mi piacciono le sue idee».