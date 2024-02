Ospite di Pomeriggio 5, Davide Maggio ha detto la sua su Perla Vatiero. Il giornalista non apprezza la concorrente del GF e la trova poco elegante, non solo verbalmente ma anche per come si pone.

Pomeriggio 5: Davide Maggio stronca Perla Vatiero

Davide Maggio, ospite di Pomeriggio 5, ha stroncato Perla Vatiero. Il giornalista, da sempre pungente, non ha usato mezze parole per descrivere la concorrente del GF. Non solo, ha candidamente ammesso di essere “team Beatrice Luzzi“. I fan dell’attrice, neanche a dirlo, lo hanno osannato.

Cosa pensa Davide Maggio di Perla Vatiero?

Incalzato da Myrta Merlino, Davide Maggio ha dichiarato:

“Assolutamente sì, questo è uno scontro tra donne capo branco, è vero Myrta. Però devo dirti la verità, io sono decisamente team Beatrice. Come mai? Perché lei è una giocatrice acuta, sveglia, invece Perla purtroppo non lo è. Per me è esattamente l’opposto del concetto che ho io di eleganza. L’ho toccata piano su Perla? Ma le cose dobbiamo dirle per come stanno. Io la trovo una donna poco elegante. E dico poco elegante verbalmente e anche per come si pone”.

La reazione dei fan di Beatrice alle parole di Davide Maggio

Le parole di Davide Maggio hanno entusiasmato i fan di Beatrice Luzzi, mentre hanno zittito quelli di Perla Vatiero. Su X (ex Twitter) si legge: “No vabbè anche Davide Maggio è team Beatrice. In diretta su Pomeriggio 5 sta dicendo che Perla non è elegante né per come parla né per come si pone, da applausi. E i Perletti muti”. oppure “Ha detto solo la verità, la poca eleganza schifata da chiunque”, o ancora “Davide Maggio parlando la lingua della verità e descrivendo alla perfezione Perla”.