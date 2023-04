Pontecagnano, sputi su giornalista Rai: lo sfogo in diretta

Giornalista de 'La vita in diretta' vittima di sputi a Pontecagnano. Si sfoga in diretta.

Brutta avventura per la troupe televisiva de ‘La Vita in Diretta‘ e per la giornalista Barbara Di Palma, impegnata a Pontecagnano Faiano per seguire gli sviluppi sull’omicidio della 29enne Marzia Capezzuti, per cui sono attualmente in carcere Barbara Vacchiano, il marito e il loro figlio 15enne.

Lo sfogo in diretta della giornalista: “Mi sento sporca, è la cosa più umiliante“

Dopo aver incontrato alcuni vicini, la giornalista, insieme anche alla troupe della trasmissione di Rai 2, ‘Ore 14‘, era riuscita ad avvicinare l’altra figlia dell’indagata, che però non era assolutamente disposta ad interloquire con la stampa, anzi.

La donna ha cominciato ad inveire contro i giornalisti presenti, intimando loro si smetterla con le riprese. È così intervenuto il compagno della donna che, oltre ad aggredire la troupe, ha sputato in faccia alla giornalista Rai che, in lacrime, ha poi raccontato il fatto in diretta ad Alberto Matano, conduttore della trasmissione.

“Una persona che ti sputa in faccia è la cosa peggiore – ha detto Barbara Di Palma – mi sento sporca, è la cosa più umiliante, oltre a insulti e parolacce, cose irripetibili, offese omofobe e inenarrabili, quello che resta è l’umiliazione. Credimi Alberto, è la cosa più brutta che possa succedere“.

È inammissibile che una giornalista che sta facendo il suo lavoro possa sentirsi in questo stato. Massima solidarietà a Barbara Di Palma, aggredita con la sua troupe. Un atto intimidatorio inaccettabile. pic.twitter.com/WMBMdLFRnL — isabella insolia (@isainsolia) April 21, 2023

“Episodio inqualificabile” ha commentato Matano. La giornalista intanto, mentre continua il suo lavoro sul posto, ha ricevuto la solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti, dell’FNSI, della Commissione di vigilanza Rai e di molti colleghi, specialmente via social.