Previsioni del tempo weekend: sole fino al 21/12

Le previsioni del tempo per il weekend 17-18 dicembre 2022 ci parlano di ampi spazi soleggiati in tutta Italia.

Un miglioramento che durerà fino a mercoledì 21 dicembre. Le piogge permarranno fino a sabato e saranno seguite dal ritorno dell’anticiclone africano: esso durerà fino al Solstizio d’inverno. L’alta pressione sub-tropicale sarà garante di un periodo prenatalizio all’insegna del bel tempo. Il meteorologo de Ilmeteo.it, Mattia Gussoni, avvisa tuttavia che a causa dell’alta pressione durante l’inverno si avranno spesso nebbie e nubi basse.

Il sole splenderà soprattutto lungo le coste, nel Sud Italia e in montagna. Altrove il clima sarà meno sereno, con tanto di nuvole e possibili temporali.

Previsioni del tempo: temperature in calo sulle Alpi

Come informa Adnkronos, le temperature caleranno temporaneamente sulla catena alpina: il freddo si farà sentire, nonostante il sole splendente. Temperature invece più miti al Centro-Sud e in leggero aumento sulla Pianura Padana.

Piogge in diminuzione

Instabilità nel corso di sabato in aree come la Toscana, Nord-Est e Medio Adriatico. Nel pomeriggio i piovaschi dovrebbero terminare quasi ovunque. Ci attende invece una domenica più asciutta con qualche pioggia residuale sul medio adriatico. Sulla Pianura Padana avremo invece nebbia e nubi basse, che potrebbero persistere anche in Piemonte e Bassa Lombardia.