Previsioni meteo 24 luglio 2021: sole e caldo su tutta Italia nel weekend, picchi di 40 gradi

Le previsioni meteo stimano che sabato 24 luglio il caldo continui ad interessare tuta Italia: da domenica le temperature caleranno al Nord.

Continua l’ondata di caldo e bel tempo causata dalla presenza dell’anticiclone africano, che nella giornata di sabato 24 luglio 2021 provocherà un aumento delle temperture soprattutto nelle regioni centro-meridionali e in Emilia Romagna.

Previsioni meteo 24 luglio 2021

Nelle suddette aree affluiranno infatti massicce correnti di aria calda e la colonnina di mercurio potrà toccare i 35 gradi con picchi di 40 in Sardegna. Al Nord, posizionato nell’area marginale dell’alta pressione, la giornata più calda sarà sabato 24 ma già dal tardo pomeriggio potranno svilupparsi rovesci o temporali locali lungo le Alpi.

Locali annuvolamenti in Appennino durante le ore diurne ma comunque senza piogge.

Le temperature massime sono in aumento in tutta Italia e sono previste al Nord tra 32 e 37 gradi, al centro tra 32 e 36 e al Sud tra tra 31 e 35.

Previsioni meteo per sabato 24 e domenica 25 luglio 2021

Nei giorni successivi inizieranno poi a giugere correnti sud-occidentali che porteranno instabilità, discesa delle temperature, rovesci o temporali che potranno coinvolgere anche le vicine pianture del Piemonte occidentale.

Già da domenica il Nord-Ovest sarà infatti interessato dal maltempo che entro martedì raggiungerà anche il Nord-Est. Si tratta dei primi effetti dell’avvicinamento di una perturbazione nei giorni successivi interesserà un po’ più direttamente il Nord.

Le temperature massime sono in diminuzione al nord, dove sono stimate tra 31 e 36 gradi, e stazionarie al Sud dove dovrebbero restare comprese tra 32 e 37 gradi. Al contrario il caldo si intensificherà al Centro-Sud e soprattutto in Sardegna anche per l’effetto di venti di Scirocco, con temperature che potranno raggiungere e superare i 40 gradi e cielo velato sulle regioni centrali e sull’isola.

Previsioni meteo per sabato 24 luglio 2021 e i giorni successivi

Dal 27 luglio anche le regioni centrali e la Sardegna potrebbero essere interessate da una lieve attenuazione della calura poiché la massa di aria calda andrà a concentrarsi soprattutto al Sud e sulla Sicilia. Possibili temporali sulla Toscana e ulteriore maltempo al Nord dove la perturbazione continuerà a causare altri rovesci e temporali sparsi in tutti i settori. Dopo questa fase, nella seonda parte della settimana c’è una buona probabilità che la situazione migliori al settentrione.