Previsioni meteo del weekend 22-23 gennaio: quando e dove nevicherà in Italia?

Le previsioni meteo del weekend 22-23 gennaio mettono in conto un'ondata di aria polare che da est scenderà lungo l'Italia e che si intensificherà sabato

La domanda che tutti gli italiani si pongono in merito alle previsioni meteo del weekend 22-23 gennaio è chiara: quando e dove nevicherà in Italia? Secondo quanto previsto dal meteorologo Mario Giuliacci sono previste due distinte ondate di aria polare, la prima delle quali arriverà venerdì 21 gennaio sera ma che farà sentire i suoi effetti concreti in particolare sabato 22.

Il meteo per il weekend del 22-23 gennaio: il freddo che viene da est e che arriverà sabato

Insomma, gli effetti dell’ondata di freddo annunciata non sono affatto scomparsi dalle previsioni, si faranno solo attendere un paio di giorni. Si tratta di masse di aria polare che da est e “a tendina” caleranno lungo la penisola con particolare incidenza termica sulla sua parte adriatica e meridionale. Farà più freddo ovunque ma sarà il Centro Sud a vedere la colonnina scendere. Il freddo persisterà almeno fino al 25-26 gennaio con una seconda ondata, fino a diminuire nella seconda metà della prossima settimana.

Prevista neve nel meteo del weekend del 22-23 gennaio ma non così tanta: il clima è secco

E la neve? Temperature basse e vortice ciclonico con alta piovosità creeranno un mix peggiorativo su gran parte delle regioni del Centro e sul basso Tirreno. Sabato sono previste nevicate anche a bassa quota su alcuni settori al centro sud ma saranno fenomeni limitati con accumuli ridotti. Secondo Giuliacci “il freddo non interesserà tutta l’Italia ma solo Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria”. E sarà il top di gamma per maltempo e freddo durante questo inverno.

Attenzione però: sarà un freddo più secco e “con poche precipitazioni”.

Fiocchi oltre i 450 metri per il meteo del weekend del 22-23 gennaio, poi tregua e una nuova ondata di gelo

“Avremo nevicate su rilievi abruzzesi, molisani, sulla Puglia, Calabria e in Basilicata a quota intorno ai 450 metri ma si tratterà di nevicate deboli”. Le prime ore di sabato saranno quelle cruciali per le nevicate fino a quote collinari sui settori adriatici del Centro-Sud, in particolare tra Molise e Puglia in possibile estensione anche a Basilicata e Calabria.

Il freddo tenderà poi ad attenuarsi domenica 23 gennaio. Attenzione però: è prevista una nuova ondata di gelo tra il 24 e il 26 che porterà a nuove nevicate sulle regioni adriatiche.