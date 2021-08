Previsioni meteo di mercoledì primo settembre: temperature in aumento, picchi di 35 gradi in Sardegna e piogge solo sulle zone interne dell'Adriatico

Le previsioni meteo di mercoledì primo settembre sono in scia con i segnali positivi che, specie al Centro Sud, si erano già palesati con quelle più complesse del 31 agosto: sono previste temperature in aumento e picchi di 35 gradi in Sardegna ed in Sicilia.

In buona sostanza il bel tempo non sta affatto per abbandonare l’Italia, a dispetto del periodo che segna la “fine” dell’estate. Nelle prossime 24 ore infatti l’Italia sarà interessata da un innalzamento generale delle temperature, con un ritorno del caldo e dei parametri termici tipicamente tardo estivi. La parte più percepibile di questo miglioramento si collocherà fra domani, primo settembre e dopodomani, giovedì 2 settembre. In quel lasso di tempo il sole si “riprenderà” quasi tutto lo stivale, con un rialzo generalizzato dei valori termici.

Previsioni meteo primo settembre: bel tempo, farà eccezione solo il Medio Adriatico

Domani le temperature saranno quindi stabili, con tempo soleggiato quasi ovunque. Farà eccezione il settore del medio e basso Adriatico: lì non sono escluse isolate preipitazioni che sono i residui del maltempo che il 30 agosto ha colpito duramente il Nord Est e sta scendendo “a tendina” ma depotenziato. Nel pomeriggio e nelle zone interne e montuose della fascia Adriatica si segnala la presenza di qualche addensamento.

Sul versante medio-basso Adriatico le temperature massime saranno perciò in leggero calo, stazionarie o in leggero aumento altrove. I venti saranno deboli, salvo rinforzi occasionali di Maestrale lungo l’Adriatico e al Sud, da est sul Canale di Sardegna.

Dopo il primo settembre previsioni meteo di giovedì 2: poche nuvole a tornerà il caldo

Stesso discorso, addirittura incrementato, per la giornata di giovedì, una giornata in cui si registrerà il sole quasi su tutta Italia.

Si registrerà nuvolosità di media e bassa consistenza solo su Sardegna, Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche. La pioggia sarà protagonista della serata ma solo in settori localizzati delle Alpi occidentali.

Previsioni meteo di settembre: dopo il primo il termometro tornerà in alto

Le temperature di giovedì saranno standardizzate intorno alla norma e modellate sulle medie stagionali, che non prevedono cali al di sotto dei 28 gradi. Tuttavia si registreranno dei picchi termici ben definiti ed addirittura leggermente sforanti dalle medie stagionali stesso. Dove? Secondo il meteo previsto le le regioni più calde saranno ancora Sicilia e Sardegna. Le due isole maggiori potranno nuovamente superare i 30 gradi, con valori che, in particolar modo in Sardegna, a ridosso cioè della parte occidentale dell’anticlone ancora stazionario sul mediterraneo, sfioreranno anche i 35°C.