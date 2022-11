Previsioni meteo, la tendenza di fine novembre: pioggia e freddo sull'Italia

La perturbazione che sta colpendo l’italia in questi giorni continuerà la sua azione anche all’inizio di settimana prossima.

Mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre in particolare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali saranno colpite da piogge intense e temporali.

Meteo, fine novembre freddo in Italia: le previsioni dei prossimi giorni

L’inverno sta arrivando e con lui anche le temperature gelide tipiche di questa parte dell’anno. La perturbazione numero 10 del mese continuerà la sua azione, portando con sè il freddo, oltre alle piogge e i temporali.

È prevista neve intorno ai 900-1100 metri sull’Appennino centrale e oltre gli 800 metri sull’Appennino settentrionale.

Si attende un peggioramento a dicembre: la situazione

Secondo gli esperti la situazione per i primi giorni di dicembre è ancora incerta. A quanto pare, però, presto ci sarà una nuova perturbazione, quella che sarà la prima del mese. Per il momento non sono attesi grossi cambiamenti: la tendenza del meteo rimane in peggioramento.

I venti provenienti da Nord e dall’est d’Europa causeranno un nuovo abbassamento delle temperature con il passare dei giorni.