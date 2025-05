Le previsioni meteo vedono la giornata di oggi all’insegna del bel tempo e caratterizzata dal picco di caldo estivo fuori stagione, come evidenzia il portale Meteo.it, a causa dell’Anticiclone Nord-Africano che favorisce punte vicine ai 30 gradi nelle aree distanti dal mare del Nord e delle regioni tirreniche. Eppure, nei prossimi giorni, la situazione è destinata a cambiare.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Le temperature inizieranno a calare nella giornata di domani, sabato 3 maggio, quando su parte del Centro-Nord e della Sardegna tornerà a transitare un po’ di nuvolosità passeggera e per lo più innocua, primo campanello d’allarme che indica l’imminente indebolimento dell’alta pressione. Il meteo infatti dovrebbe mutare significativamente da domenica, con l’approssimarsi di due perturbazioni che gradualmente riporteranno piogge in Sardegna e al Nord, in estensione a fine giornata anche al settore tirrenico.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 2 maggio 2025

La giornata di oggi è caratterizzata da tempo soleggiato in tutta l’Italia, salvo qualche annuvolamento solo sull’Alto Adige e sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio si addenseranno alcune nuvole sulle zone montuose, più che altro sulle Alpi orientali con possibili rovesci tra Veneto e Friuli. Nubi leggere in arrivo sulla Sardegna. Per quanto riguarda le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento: nel pomeriggio vi saranno massime per lo più tra 22 e 25 gradi lungo le coste, tra 25 e picchi di 29-30 nelle aree interne di pianura e di valle. I venti si manterranno generalmente deboli, fatta eccezione di moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna e di Maestrale intorno al Salento con mari un po’ mossi, mentre i restanti bacini italiani saranno calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domani, sabato 3 maggio 2025

Bel tempo ma un po’ meno soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna, con il sole che si alternerà ad una leggera nuvolosità passeggera, per lo più a quote alte con scarso rischio di piogge. Tale modesta velatura si spingerà temporaneamente fino alle regioni meridionali. Le temperature resteranno sempre oltre la norma ma in lieve calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, con valori ancora fino a 27-28 gradi. I venti saranno deboli, esclusi rinforzi attorno alla Sardegna e sul Mar Ligure. Leggermente mosso il Canale di Sardegna, calmi o poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per 4 e 5 maggio

L’inizio della settimana, già dal 4 maggio e poi anche il 5, sarà caratterizzato da una fase perturbata che si accentuerà al Centro-Nord coinvolgendo più marginalmente anche le aree meridionali. Successivamente, altri impulsi instabili raggiungeranno l’Italia con ulteriori piogge ed il rischio di fenomeni temporaleschi. Le temperature, con l’arrivo di aria più fresca, caleranno progressivamente ed entro metà settimana si potranno registrare valori anche sotto la norma al Centro-Nord.