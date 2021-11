Previsioni meteo: ondata di maltempo in arrivo in Italia da mercoledì

Previsioni meteo: in Italia sta tornando il maltempo. Da mercoledì freddo e temporali su tutto lo Stivale

Una nuova ondata di maltempo si sta per abbattere sull’Italia. Dopo una breve pausa dalle piogge nella giornata di martedì 2 novembre, il freddo e i temporali torneranno a tormentare lo Stivale.

Previsioni meteo: la nuova perturbazione

Dopo le piogge sparse in tutta la penisola il giorno 1 Novembre, e un martedì successivo all’Ognissanti all’insegna di qualche miglioramento metereologico, freddo e temporali tonreranno a imperversare sull’Italia.

Da mercoldì 3 novembre ci sarà infatti una nuova perturbazione, accompagnata da aria ancora più fredda in arrivo dal nord Europa.

Previsioni meteo: in arrivo piogga e tanto freddo

Sono previsti temporali e piogge intense su tutto il Centro-Nord. La perturbazione raggiungerà poi le regioni più a sud, portando nubifragi soprattutto a ridosso dei litorali campani e sulla Sicilia, già devastata dal maltempo una settimana fa. Ci sarà un brusco calo delle temperature, più avvertibile nelle regioni settentrionali, ma che interesserà tutta l’Italia.

Previsioni meteo: stanno per arrivare le prime nevicate

Con questa nuova pertubazione di freddo sta per arrivare anche la prima neve della stagione, in Italia, in particolare nel comparto Alpino. I primi fiocchi scenderanno già da mercoledì sulle vette delle Alpi, sopra i 1500, 1600 metri. Da giovedì la neve potrebbe arrivare fino ai 1000 metri di quota sulla Lombardia e su tutte le località sciistiche più importanti come Livigno e Cortina D’Ampezzo.