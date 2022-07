Previsioni meteo, picchi di 40 gradi: quali sono le città da bollino rosso

Le previsioni meteo della settimana sono un assaggio di quella che Tozzi chiama "era del fuoco": cosa ci aspetta nei prossimi giorni (e nei prossimi anni).

Ancora caldo da record e temperature con picchi oltre i +40°C: le previsioni meteo nei prossimi giorni e le città italiane da “bollino rosso”.

Caldo torrido per tutta la settimana

Il gran caldo non accenna a placarsi. La massa d’aria rovente di matrice sub sahariana sta risalendo gradualmente dal comparto iberico e ha già raggiunto non solo la nostra Penisola, ma anche l’Europa Continentale.

Fino a martedì/mercoledì l’Italia resterà ai margini di questa influenza perché affiancata da una saccatura sull’Europa orientale che manterrà lontane da noi le isoterme più elevate, ma comunque con minime intorno ai +24/25°C.

La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da caldo in intensificazione pressoché ovunque, con temperature massime che potrebbero raggiungere o talora superare anche la soglia dei +40°C sia al Nord che al Centro e localmente anche al Sud.

Le città da “bollino rosso”

Al Nord bollino rosso per Milano, Pavia, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Padova, Verona.

bollino rosso per Firenze, Perugia, Terni, Roma, Viterbo, Ancona, Pescara. Al Sud bollino rosso per Napoli, Trapani, Palermo, Messina, Cosenza, Foggia, Lecce.

Mario Tozzi: “Nuova era climatica”

Il divulgatore scientifico Mario Tozzi ha parlato di questa estate che sembra anomala per le temperature estremamente elevate, ma che è in realtà in linea con le previsioni dei prossimi decenni: