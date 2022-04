Previsioni meteo weekend 9-10 aprile: temporali e vento sull’Italia

Un weekend che precede la Pasqua decisamente ventoso, da Nord a Sud della penisola: ecco le previsioni meteo del 9-10 aprile

Le previsioni meteo per il weekend del 9-10 aprile non sono buone: sono molto probabili temporali e vento sull’Italia, con una Domenica delle Palme all’insegna del maltempo. Tuttavia, per i giorni che precedono la Pasqua è atteso l’anticiclone. Intanto però quello che sta entrando sarà un weekend delle Palme ventoso, da Nord a Sud della penisola, caratterizzato anche da veloci temporali.

Previsioni meteo 9-10 aprile: ad ognuno il suo vento

Ogni zona e macro area dell’Italia avrà il “suo” vento e le cause di innesco varieranno. Dal teso Libeccio di oggi, 8 aprile, sulle coste liguri fno a venti come il Garbino ed il Foehn appenninico che spireranno sull’Emilia Romagna e sulle Marche. Gli altri venti invece non saranno temperati, ma innescheranno celle temporalesche tra Alpi, Prealpi e localmente dal pomeriggio sulla Pianura lombardo-veneta.

Raffiche fredde da Nord-Est verso il Centro-Sud

Per la giornata di sabato poi il vento sarà differente: caldo e secco sul Nord-Ovest italiano, con il Foehn tra Piemonte e Lombardia e freddo ed intenso quello che spirerà “a tendina” dal Nord-Est fino al Centro Sud. E la Domenica delle Palme? Vento anche nel giorno dei ramoscelli d’ulivo, con un fresco di Maestrale che andrà dal Centro verso il Sud.