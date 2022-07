Pride di Napoli, l’annuncio di Paola Turci nel giorno del matrimonio: “Il prossimo anno saremo in due”

"Avevo un altro impegno che mi ha trattenuta..." queste le parole di Paola Turci che ha anticipato che al Pride di Napoli del 2023 ci sarà.

Al Pride di Napoli del 2023 Paola Turci ci sarà e non sarà sola. La cantante in occasione del suo giorno più bello, ha fatto un annuncio speciale spiegando con un sorriso cosa l’ha trattenuta quest’anno dal partecipare.

Nonostante ciò, Paola Turci attraverso un video messaggio ha comunque tenuto aperti i canali con quanti la aspettavano e con i quali ha condiviso la felicità che ha vissuto in queste ultime ore.

Pride di Napoli, Paola Turci: “Avevo un altro impegno che mi ha trattenuta”

Inutile dire che l’importante impegno che le ha impedito di partecipare era il matrimonio con la compagna Francesca Pascale con la quale si è unita in una cerimonia molto privata a Montalcino (Siena) nella sede di Palazzo dei Priori.

Presenti solo poche e intime persone, in tutto 20 incluso i testimoni.

A ricevere il videomessaggio si apprende sono stati gli organizzatori Antonello Sannno, Daniela Falanga e il direttore artistico Diego Di Flora. Nel mentre che le due pronunciavano l’attesissimo sì, la città di Napoli si è riempita di colori. La madrina di quest’anno è stata invece Bianca Guaccero.

“So che avete condiviso con me la mia felicità”

Nel video Paola Turci ha ancora affermato: “So che avete condiviso la mia felicità io sono felice con voi. Ci vediamo il prossimo anno, al Napoli Pride, e saremo in due”. “Mi dispiace che questa volta non potranno esserci Francesca e Paola, ma sono contento per loro”, erano state invece le parole di Antonello Sannino, segretario di “Antinoo Arcigay Napoli” e riportate da “La Repubblica”.