Punture di zanzara: come difendersi naturalmente

La stagione estiva presenta anche degli svantaggi, come l’arrivo e la presenza costante di insetti. Tra questi, il più comune è sicuramente la zanzara che invade il giardino e le case, ma che arriva anche a pungere. Nei paragrafi seguenti vediamo come difendersi dalle punture di questo insetto cercando così di prevenirlo

Punture di zanzara

sono una conseguenza dell’arrivo della zanzara durante il periodo estivo dal momento che questi insetti tendono a fare la loro comparsa soprattutto in questa stagione. Le punture e le zanzare, in generale, sono un problema molto comune e anche fastidioso. La situazione è andata peggiorando con l’arrivo delle zanzare tigri che sono maggiormente attive durante la giornata.

Tendono a pungere per prelevare gocce di sangue, un nutriente molto importante che rappresenta la loro principale fonte di sopravvivenza. Tendono a essere attratte sia dalla pelle sudata e umida, ma anche da determinati profumi che un soggetto può emanare e dai colori soprattutto come il rosso o l’arancione che avvertono immediatamente.

Non appena si è punti, le reazioni cambiano da un soggetto all’altro. Alcuni soggetti possono andare incontro a prurito che è soltanto temporaneo e guarisce in poco tempo, oppure altri possono presentare dei ponfi di grandi dimensioni che si protraggono per giorni e che, alcune volte, sono spesso accompagnati da febbre.

Gli impacchi ad acqua fredda o ghiaccio, insieme a qualche rimedio naturale, sono sicuramente la cosa migliore da fare non appena ci si rende conto di essere stati punti dalla zanzara che continua a essere presente, non solo in giardino, tra i fiori e le piante, ma anche in casa, nelle abitazioni.

Punture di zanzara: come intervenire

Per evitare che la zanzara possa arrivare a pungere, è bene cercare di prevenire il suo arrivo in casa con una serie di rimedi e accorgimenti che si rivelano abbastanza validi. Alcuni repellenti od oli essenziali, magari a base naturale, come olio di citronella, di lavanda o anche di gelsomino hanno un effetto respingente nei confronti di questo insetto.

Ci sono poi alcune specie vegetali e piante che risultano essere particolarmente sgradite a questi insetti. Le erbe aromatiche come il timo o il rosmarino, ma anche la calendula, la già citata citronella oppure la Ruta d’Aleppo sicuramente non favoriscono l’entrata in casa o nel giardino di questi parassiti.

Coltivare in casa alcune piante di menta aiuta a tenere lontano un insetto come la zanzara evitando così che possa pungere e mordere. Gli strumenti come le zanzariere da mettere alle finestre o alle porte finestre oppure sopra il letto costituiscono un buon rimedio per evitare la presenza di questo parassita in casa.

sebbene in estate, a causa del caldo, non sia consigliato, è possibile prestare maggiore attenzione all’abbigliamento indossando gli abiti a manica lunga o delle scarpe chiuse in modo da costruire una barriera fisica che permetta alle zanzare di agire. Fare attenzione poi ai sottovasi pieni di acqua in quanto proprio qui depongono le uova.

