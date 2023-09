Italia-Ucraina 2-1, Frattesi traghetta gli azzurri con una doppietta

L’Italia in questo match cruciale contro l’Ucraina valido per la qualificazione ai prossimi europei, aveva un solo obiettivo: vincere e così è stato anche se non senza sofferenza. La nazionale di Spalletti ha battuto gli ucraini con il punteggio di 2-1. La doppietta porta la firma di Frattesi (12′ e 29′). Per gli ucraini ha segnato Yarmolenko.

Qualificazione europei, le formazioni ufficiali di Italia-Ucraina

Di seguito le due formazioni che sono state schierate in campo nel primo minuto della partita:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. Allenatore: Spalletti

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. Allenatore: Rebrov

I momenti salienti della partita

L’inizio di partita per gli azzurri è stato più che positivo grazie alle conclusioni clamorose da gol di Di Lorenzo e Raspadori. È però Frattesi a ipotecare la prima rete della partita con il gol del vantaggio al dodicesimo che ha sbloccato la partita. Non ci vorrà molto prima che arrivi anche il secondo gol: è di nuovo Frattesi a segnare. La rete in questione, dapprima annullata è stata sottoposta all’occhio del VAR. Sul finire del primo tempo l’Ucraina accorcia le distanze e ritenta la scalata con Yarmolenko al 41eismo. Nella ripresa la situazione in campo si presenterà in linea di base equilibrata con tentativi di gol sia da una parte che dall’altra. Nella seconda parte della ripresa la nazionale di Spalletti soffrirà parecchio, ma al termine dei 90 minuti può tirare un sospiro di sollievo: la vittoria è arrivata.