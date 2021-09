Qualificazioni mondiali, Svizzera – Italia : 0 – 0. Gli azzurri non sono andati oltre il pari

Partita sofferta quella di Svizzera - Italia che si chiude sullo 0 - 0. Gli azzurri non vanno oltre il pari. Jorginho sbaglia il rigore al 53esimo.

Allo stadio di Basilea gli azzurri affrontano la Svizzera attualmente seconda del gruppo C. Per l’Italia è stata questa una partita sofferta che non ha saputo ribaltare il pari ottenuto con la Bulgaria. Ora la strada verso la qualificazione diretta agli europei in Qatar si fa sempre più complicata.

Segnaliamo che al 53esimo minuto Jorginho ha sprecato un rigore che sarebbe stato prezioso ai fini del risultato. Il risultato è di 0 – 0.

Qualificazioni mondiali Italia Svizzera, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, F. Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. Allenatore: Yakin

Qualificazioni mondiali Italia Svizzera, gli azzurri hanno sprecato un’occasione d’oro

Il risultato raggiunto dagli azzurri ha lasciato l’amaro in bocca. Non0stante il match sia stato equilibrato da entrambe le squadre, all’Italia è mancato il gol. Una criticità sulla quale ha posto l’accento anche il Commissario Tecnico Roberto Mancini che, davanti alle telecamere di Rai Sport ha dichiarato: “Abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere la partita.

Dobbiamo essere più cattivi e più precisi”. In ogni caso per gli azzurri la strada verso il Qatar è diventata difficile. Agli elvetici mancano due partite ed è seconda nel girone C con – 4 punti. Ciò significa che se la Svizzera dovesse vincere due partite, potrà compiere il sorpasso. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 8 settembre dove l’Italia affronterà la Lituania. A questo punto sarà obbligatorio vincere.

Qualificazioni mondiali Italia Svizzera, nonostante tutto per gli azzurri è record

Nonostante tutto l’Italia di Mancini ha raggiunto un record storico. Con il pareggio con la Svizzera gli azzurri hanno totalizzato 36 risultati utili consecutivi di cui 27 vittorie e 9 pareggi. Un primato importante che ha permesso agli italiani di superare la Spagna dell’annata 2007 – 2009 e a eguagliare ufficialmente il Brasile degli anni 1993 – 1996.