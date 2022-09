L'amico e braccio destro dell'ex capitano sarà ospite ai Fatti vostri e svelerà ulteriori dettagli su Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Alex Nuccetelli, amico e braccio destro di Francesco Totti, sarà ospite ai Fatti Vostri per parlare della nuova relazione dell’amico. Parlerà anche del primo bacio tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi.

Quando è scattato il primo bacio fra Totti e Noemi: il retroscena dell’amico

Lunedì 12 settembre, alle ore 12, Alex Nuccetelli sarà ospite ai Fatti Vostri per raccontare tutto sulla storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il braccio destro dell’ex capitano della Roma, pr delle serate mondane romane e campione italiano “man phisique” della federazione Ifbb pro League, interverrà nella trasmissione di Rai 2 per svelare come si sono conosciuti Francesco e Noemi. “Ero stato io a presentargli la moglie e mi è capitato di trovarmi nel mezzo di questa nuova storia, che comunque si sta rivelando importante” ha dichiarato Nuccetelli.

L’amico di Totti porterà anche “messaggi e fatti oggettivi“, probabilmente con il benestare dell’ex calciatore. Tra i dettagli svelati ci sarà anche il primo bacio tra Totti e Bocchi, “a novembre in un evento organizzato da me in una bellissima location di via della Nocetta. Non posso dire altro“.

I dettagli sulla storia tra Totti e Noemi e sulla separazione da Ilary

Le parole dell’amico di Totti finiranno nel pieno delle schermaglie legali tra i due ex coniugi.

È il momento delle strategie, ora che sembra ormai certo che i due finiranno in tribunale. Francesco Totti, assistito dall’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, potrebbe voler ribadire di essersi allontanato da Ilary dopo aver scoperto i messaggi sul suo cellulare. Messaggi che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da Chi, risalirebbero ad agosto, prima che Totti finisse tra le braccia di Noemi Bocchi. Il loro primo bacio risalirebbe a novembre.

L’ex capitano della Roma non vuole passare per il marito che ha tradito la moglie e ha puntato pubblicamente il dito contro di lei.

Oltre alle strategie, c’è anche la necessità di tutelare privacy e figli, anche se al momento sembra essere stata messa in secondo piano. Entrambi volevano procedere con grande cautela. Totti voleva una separazione rapida e consensuale, ma secondo le sue ultime dichiarazioni sembra essere quasi impossibile ed è probabile che finiranno in tribunale. I programmi televisivi stanno facendo di tutto per ottenere la prima intervista di uno dei due. Ilary Blasi avrebbe già un invito a Verissimo, ma lei stessa ha dichiarato che la tutela dei figli è al primo posto e che continuerà la linea del silenzio fino a quando lo reputerà possibile.