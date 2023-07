Una ragazza ventottenne ha perso la vita a seguito di un intervento per perdere peso a cui si era sottoposta presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (MI). Morta dieci giorni dopo per una grave infezione, il medico che ha svolto l’operazione è indagato come atto dovuto. A seguire le indagini è il pm Valentina Mondovì.

La (presunta) causa del decesso

Il Giorno riporta i dettagli della vicenda forniti i dall’avvocato della famiglia Ciro Giordano: a causare la morte di Anna Giugliano – così si chiamava la vittima – sarebbe stato «un errore al momento della sutura, che non sarebbe stata completata nel modo necessario a evitare la fuoriuscita nell’addome di liquidi corporei che poi, infettandosi, hanno causato la morte per sepsi». A confermare con rigore cosa sia accaduto saranno tuttavia i medici legali nella loro relazione post autopsia.

In pronto soccorso in fin di vita

I fatti risalgono allo scorso marzo. Subito dopo l’operazione, la giovane non ha avuto dolori ed è stata apparentemente bene. Fino a dieci giorni dopo. Corsa al pronto soccorso con crampi alla pancia, le condizioni di Anna erano già critiche: «Ogni trattamento rianimatorio e chirurgico posto in essere non è stato sufficiente a fronte di un situazione clinica già compromessa» ha spiegato l’ospedale in una nota. La ragazza è morta poco dopo.