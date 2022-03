Ragazzino di 15 anni sale sulla cisterna del treno merci e rimane folgorato

Dramma in provincia di Torino, dove un ragazzino di 15 anni di Santena sale sulla cisterna del treno merci, tocca i cavi e rimane folgorato

Dramma in provincia di Torino, dove un ragazzino di 15 anni sale sulla cisterna di un treno merci e rimane folgorato. L’incidente è avvenuto lungo i binari della ferrovia in territorio di Cambiano e la giovanissima vittima verserebbe in condizioni critiche in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto presa a verbale dalla Polizia Ferroviaria di comparto il 15enne, residente nella vicina Santena, pare fosse salito sul tetto del vagone-cisterna di un convoglio merci in stazionamento più o meno all’altezza del centro commerciale La Vetrina.

Ad un certo punto, forse per evitare di cadere dopo essere scivolato, l’adolescente avrebbe toccato accidentalmente i cavi dell’alta tensione, rimanendo folgorato.

Il 15enne è andato in arresto cardiaco e solo il tempestivo intervento di una donna che gli ha fatto il massaggio cardiaco, poi di 118 ed elisoccorso hanno evitato un esito ancora peggiore di quel sinistro.

Vittima in prognosi riservata al Cto di Torino

In queste ore la vittima si trova ricoverata al Cto di Torino, intubata e in prognosi riservata. Sull’incidente e sul perché il giovane fosse sulla sommità di quel vagone stanno indagando la polizia ferroviaria di Torino ed i Carabinieri della compagnia di Chieri.